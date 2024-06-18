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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye - Gürcistan maçı öncesinde Dortmund'da yağmur... - Futbol Haberleri

        Türkiye - Gürcistan maçı öncesinde Dortmund'da yağmur...

        Türkiye - Gürcistan maçı öncesinde Dortmund şehrinde etkili olan şiddetli yağmur, tribünleri dolduran futbolseverlere zor anlar yaşattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 18:53 Güncelleme: 18.06.2024 - 18:53
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        A Milli Futbol Takımı'nın, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası macerası başlıyor.

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        Ay-yıldızlılar grubun ilk maçında yarın TSİ 19.00'da BVB Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaşacak.

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        Bu müsabaka öncesinde ise Dortmund şehrinde etkili olan şiddetli yağmur, tribünleri dolduran futbolseverleri zorladı.

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        Aylar öncesinden biletlerini alan taraftarlar, yağmurdan büyük bir ölçüde etkilendi.

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        Yağan yağmura ise stadyum çatısı da dayanamadı. Şiddetli yağış sonrası çatıdan zemine doğru yoğun miktarda su geldi.

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        Maçın erteleneceği konuşulsa da oynanmasına şimdilik bir engel olmadığı ifade edildi.

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