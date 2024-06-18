Türkiye - Gürcistan maçı öncesinde Dortmund'da yağmur...
Türkiye - Gürcistan maçı öncesinde Dortmund şehrinde etkili olan şiddetli yağmur, tribünleri dolduran futbolseverlere zor anlar yaşattı
A Milli Futbol Takımı'nın, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası macerası başlıyor.
Ay-yıldızlılar grubun ilk maçında yarın TSİ 19.00'da BVB Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaşacak.
Bu müsabaka öncesinde ise Dortmund şehrinde etkili olan şiddetli yağmur, tribünleri dolduran futbolseverleri zorladı.
Aylar öncesinden biletlerini alan taraftarlar, yağmurdan büyük bir ölçüde etkilendi.
Yağan yağmura ise stadyum çatısı da dayanamadı. Şiddetli yağış sonrası çatıdan zemine doğru yoğun miktarda su geldi.
Maçın erteleneceği konuşulsa da oynanmasına şimdilik bir engel olmadığı ifade edildi.