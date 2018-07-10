Erdoğan'ın Külliye'deki törene Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli, Ciner Medya Ankara Temsilcisi Ali Can Türkoğlu, Haberturk.com Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir de katıldı. Töreni izleyen Haberturk.com yazarı Nagehan Alçı, anlık kulis bilgilerini ve törenden görüntülerini Haberturk.com'daki canlı bloğuyla duyurdu. Kabinenin açıklanmasından saatler önce Berat Albayrak'ın, Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve Abdülhamit Gül'ün yeni kabinede de yer alacağını söyleyen Alçı, Kültür ve Turizm Bakanlığı için de Mehmet Ersoy'un adını verdi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin resmen hayata geçmesinin ardından akıllardaki soru yeni kabinede kimlerin yer alacağıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün önce TBMM'de yemin etti ve yeni dönem resmen başladı. Erdoğan'ın ikinci durağı Anıtkabir oldu. Burada Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan ve Özel Defteri imzalayan Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti.

Tüm gelişmeleri canlı yayınlarıyla izleyicilere duyuran Habertürk TV'de yeni sisteme ışık tutan değerlendirmeler de yapıldı. Uzun canlı yayın maratonunda Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli, Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, Haberturk.com Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Haberturk.com yazarları Fatih Altaylı, Muharrem Sarıkaya, Nagehan Alçı, Sevilay Yılman yorumlarıyla yeni sistemi ve yeni şekillenen kabineyi değerlendirdi. Sadece bir cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı bilgisi bu yayın sırasında Sevilay Yılman tarafından dile getirildi. Saat 21.50 sıralarında Habertürk TV yayınında Didem Arslan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni kabineyi eksiksiz olarak sundu. Bu liste Erdoğan'ın açıkladığı liste ile birebir örtüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine getirilen Fuat Oktay, son olarak Başbakanlık Müsteşarlığı görevinde bulunmuştu. Fethi Oktay kimdir?

Yeni kabinede şu isimler yer aldı:

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

- Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

- Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıFatih Dönmez

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Mustafa Varank

- Tarım ve Orman Bakanlığına Bekir Pakdemirli

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan

Türkiye tarihinin en genç kabinesi: En genç Bakan Zehra Zümrüt Pekcan (39) en yaşlı bakan ise Hulusi Akar (64). Yeni kabinenin yaş ortalaması 49.