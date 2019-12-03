Wyndham Hotels & Resorts Orta Doğu Avrupa Grup Başkanı Dimitris Manikis, Türkiye ve İstanbul turizminin önemine vurgu yaparak şöyle konuştu:

“Türkiye, hikayesi olan bir ülke. Wyndham olarak bu müthiş hikayeden çok memnunuz. Gastronomi turizmi, kültür turizmi, sürdürülebilirlik… Hikayeniz önemli. O yüzden Kapadokya’yı görmeyi çok istedim ve gittim. Müthiş bir yer. Türkiye’de birçok yer var, hikayesi olan. Hikayenizi nasıl anlatacaksınız? İşte önemli olan da bu. Oraya giden insanlar anlatacak hikayenizi... Turistler anlatacak. Biz, Türkiye’de, bu sektörde olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi

Avrupa Bölge Başkan Yardımcısı Edwin Broers, bir rezidans projelerinin olduğu açıklayarak şunları söyledi;

“20 farklı marka var, bu marka altında. Önümüzdeki dönemde de ihtiyaçları karşılayacak şekilde devam edeceğiz. Pazarın ihtiyacı ne? Yatırımcının beklentileri uyuşuyor mu? Detaylı bir pazar analizi yapıp yolumuza devam edeceğiz. İstanbul anahtar bir bölge. Orta segmentte bir rezidans seçimine gitmek üzereyiz. Bunun kararını verdik. Amacımız, rezidansları marka ile birleştirmek. Umutluyuz. Yatırımcılar bizim ortağımız. Yeni bir marka doğuyor diyebiliriz ki bunun ilk kez Türkiye’de olması da heyecan verici.”

Wyndham Grand İstanbul Kalamış Hotel Genel Müdürü Mustafa Alparslan ise "Grubun en üst markası olan Wyndham Grand markasının gerektirdiği standartlara tam uyum, üstün servis ve ürün kalitesi ile en yüksek değerlendirme ve derecelendirme notlarını aldık. Dünya devi ülkeler arasından çıktık ve ödülü ülkemize getirdik. Ekibimle birlikte başarılara koşmaya devam edeceğiz. Tüm Wyndham ailesine teşekkür ederim.” dedi.