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Türkiye, Hindistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen terör eylemini kınadı.

Türkiye, Hindistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hindistan’ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen terör eylemi sonucu çok sayıda Hint güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybettiği ve birçoğunun yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Bu terör eylemini kınıyor, Hindistan hükümeti ve halkının acısını paylaşıyor, içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Çatisgarh Emniyet Müdürü Ashok Juneja, yaptığı açıklamada, dün Bijapur kentinde güvenlik güçlerinin ormanlık alandaki bir sığınağa yaptığı baskında Maocu direnişçilerle çatışma çıktığını bildirmişti.

Çatışmada yaşamını yitiren askerlerin sayısının 22'ye çıktığını belirten Juneja, 32 askerin yaralandığını, 15 direnişçinin öldürüldüğünü söylemişti.

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