Türkiye ile Bangladeş İlaç Kurumları Arasında İş Birliği Mutabakatı İmzalandı

Bangladeş-Türkiye Sağlık İş Forumu, 4-9 Nisan tarihlerinde başkent Dakka’da düzenlendi. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığındaki heyet, foruma katılmak ve iki ülke arasında sağlık alanındaki iş birliği imkânlarını görüşmek için Bangladeş’e gitti.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; foruma, 10 kişilik bakanlık heyetine ilaveten 13 Türk firmasından 19 temsilci ile İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) temsilcisi katıldı. Forumda ilaç ve tıbbi cihaz alanında yerli sanayimiz ile Bangladeşli muhatapları arasında ticari ve ekonomik pazar payının artırılması, ilaç biyoteknolojisi, biyobenzer ilaçlar, ilaç hammaddesi ve aşı üretimi gibi stratejik alanlarda işbirliği imkânları ele alındı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde, yerli aşı üretimi ve teknoloji transferi konusunda bakanlık yetkililerinin Küba ve Güney Kore’de incelemelerde bulunduğunu açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı’nın öncelikli stratejik hedefleri arasında yer alan “aşıların tamamının 4 yıl içinde yerlileştirilmesi” çalışmaları kapsamında, Bakanlık yetkilileri bu kez Bangladeş’te istişarelerde bulundu.

Bakanlık heyeti, Bangladeş’in önde gelen aşı üretim tesislerini ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ile Bangladeş Sağlık ve Aile Refahı Bakanı Zahed Malek arasındaki ikili görüşmede, ortak aşı ve insülin üretimi ile Ar-Ge çalışmaları ele alındı. Ayrıca, iki ülkenin ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi sarf, sağlık turizmi, sağlık eğitimi ve başta acil sağlık sistemi olmak üzere sağlık sistemlerinde tecrübe paylaşımı konuları görüşüldü. Ziyaretin son gününde, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) ile Bangladeş İlaç İdaresi Genel Müdürlüğü (DGDA) arasında ilaç ve tıbbi cihaz alanında iş birliğine dair Mutabakat Zaptı imzalandı.



Bangladeş yerli ilaç sektörü, 1981’de yüzde 25 pazar payına sahipti. Günümüzde ise bu oran yüzde 97 seviyesine ulaşarak Bangladeş’in ilaç ve farmasötik alanında kendi kendine yeter bir konuma gelmesini sağladı. 2,5 milyar dolarlık bir ilaç pazarına sahip olan Bangladeş, bugün 151 ülkeye ilaç ve aşı ihraç ediyor.