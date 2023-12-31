Türkiye ile Birleşik Krallık'dan elektrikli araç anlaşması Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamındaki elektrikli araçların ticareti için sağlanan menşe kolaylığı 2027'ye kadar devam edecek

Anadolu Ajansı Giriş: 31.12.2023 - 19:46 Güncelleme: 31.12.2023 - 19:46 facebook

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