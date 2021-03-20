Türkiye ile Çin arasındaki anlaşma Cumhurbaşkanı kararı ile onaylandı

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Türkiye ile Çin hükümetleri arasında 13 Mayıs 2017 tarihinde Pekin'de imzalanan Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Anlaşma kapsamında iki ülke arasındaki düzenli yolcu taşımacılığı ile mekik seferler izin belgesi sistemine tabi tutulurken boş transit geçişler izin belgesinden muaf tutuluyor.

Anlaşmada eşya taşımacılığı konusunda ise transit ve üçüncü ülke taşımaları için geçiş belgesi sistemi ön görülüyor.

Anlaşma ile iki ülke arasında kabotaj taşımaları yasaklanırken profesyonel sürücülere vize kolaylığı sağlanması da düzenleniyor.

18 maddelik anlaşma 13 Mayıs 2017 tarihinde Çin'in başkenti Pekin'de dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Çin Ulaştırma Bakanı Li Şiaopeng tarafından imzalanmıştı.