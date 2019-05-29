Türk Milli Futbol Takımı, 2'si Dünya Kupası Eleme Grubu, 2'si Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu, 5'i özel, biri de Akdeniz Oyunları maçı olmak üzere, geride kalan 10 maçta rakibini 7 kez yenerken, 2 kez berabere kaldı. Yunanistan ise yalnızca 1 galibiyet elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, 5'i Atina, 5'i de İstanbul'daki bu maçlarda toplam 18 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

SON MAÇ HÜKMEN GALİBİYET

Türkiye ile Yunanistan arasındaki son müsabaka 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'da oynandı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

YUNANİSTAN'IN TEK GALİBİYETİ 2007'DE

İki ülke arasındaki rekabette Yunanistan, Türkiye karşısındaki ilk ve tek galibiyetini 2007'de elde etti.

İstanbul'da Ali Sami Yen Stadı'nda 17 Ekim 2007'de yapılan, 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını Yunanistan 1-0 kazandı.

MAÇLAR

Türkiye ile Yunanistan milli takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 23.04.1948 Atina Özel 3-1 28.11.1948 İstanbul Özel 2-1 15.05.1949 Atina Akdeniz Oyunları 2-1 21.09.1988 İstanbul Özel 3-1 29.03.1989 Atina Özel 1-0 08.09.2004 Atina Dünya Kupası Elemeleri 0-0 04.06.2005 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 0-0 24.03.2007 Atina Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4-1 17.10.2007 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-1 17.11.2015 İstanbul Özel 3-0 (Hükmen)

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.