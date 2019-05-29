Türk Milli Futbol Takımı, 2'si Dünya Kupası Eleme Grubu, 2'si Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu, 5'i özel, biri de Akdeniz Oyunları maçı olmak üzere, geride kalan 10 maçta rakibini 7 kez yenerken, 2 kez berabere kaldı. Yunanistan ise yalnızca 1 galibiyet elde etti.
Ay-yıldızlı ekip, 5'i Atina, 5'i de İstanbul'daki bu maçlarda toplam 18 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.
SON MAÇ HÜKMEN GALİBİYET
Türkiye ile Yunanistan arasındaki son müsabaka 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'da oynandı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.
YUNANİSTAN'IN TEK GALİBİYETİ 2007'DE
İki ülke arasındaki rekabette Yunanistan, Türkiye karşısındaki ilk ve tek galibiyetini 2007'de elde etti.
İstanbul'da Ali Sami Yen Stadı'nda 17 Ekim 2007'de yapılan, 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını Yunanistan 1-0 kazandı.
MAÇLAR
Türkiye ile Yunanistan milli takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|23.04.1948
|Atina
|Özel
|3-1
|28.11.1948
|İstanbul
|Özel
|2-1
|15.05.1949
|Atina
|Akdeniz Oyunları
|2-1
|21.09.1988
|İstanbul
|Özel
|3-1
|29.03.1989
|Atina
|Özel
|1-0
|08.09.2004
|Atina
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-0
|04.06.2005
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-0
|24.03.2007
|Atina
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|4-1
|17.10.2007
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0-1
|17.11.2015
|İstanbul
|Özel
|3-0 (Hükmen)
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.
YORUMLAR