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Dışişleri Bakanlığından Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa'nın katılım gösterdiği dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısı hakkında açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya Şansölyesi ve Birleşik Krallık Başbakanı ile 17 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirdikleri Dörtlü Zirve’nin sonuçlarının takibi amacıyla Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa Dışişleri Bakanları arasında 19 Mayıs 2020 tarihinde videokonferans marifetiyle dörtlü bir toplantı düzenlendiği belirtildi.

Toplantıda, Dörtlü Zirve sonuçları ışığında, COVID-19 salgınıyla mücadelede mevcut durum ve atılabilecek ortak adımlar ile Suriye, Libya, Irak başta olmak üzere bölgesel konularda yaşanan son gelişmeler ayrıntılı olarak ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Son derece samimi bir ortamda geçen toplantı, bu konularda görüş alışverişi yapılması bağlamında yararlı olmuştur. Dışişleri Bakanları, bu çerçevede tekrar bir araya gelmek konusunda mutabık kalmıştır." ifadeleri kullanıldı.