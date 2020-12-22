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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2012 yılından bu yana düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası, bu yıl pandemi nedeniyle online olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 25-26 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

8'inci Türkiye İnovasyon Haftası'nda, global şirketlerin üst düzey yöneticileri, dünyaca ünlü konuşmacılar, inovasyonun fikir liderleri, genç girişimciler, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yöneticileri, kamunun en üst düzey temsilcileri gibi inovasyona dokunan tüm paydaşların bir araya geleceği kaydedildi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, 8'inci Türkiye İnovasyon Haftası stratejik partnerlerin de katıldığı bir toplantıyla inovasyon ekosisteminin en büyük buluşmasıyla ilgili detayları paylaştı.

İsmail Gülle, "İhracatta katma değerimizin ve yüksek teknolojili ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu anlamda, pandemi döneminde daha da çok önem kazanan, Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik konularını öne çıkarıyor, ihracatçılarımızın nicelik yerine, niteliğe odaklanmasını tavsiye ediyoruz. Küresel ticarette önemli bir dönüşüm sürecinin arifesindeyiz. Bu süreçte rekabet, sadece fiyat odaklı olmayacak. Yeni dönemde, sürdürülebilirlik, güvenli ve çevreci üretim, katma değer başlıkları, rekabet gücümüzü belirleyecek unsurlar olacak. Bu durum, sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı yepyeni bir ihracat stratejisine geçmemiz gerektiğini gösteriyor” dedi.

'İNOVATİF TÜRKİY'Yİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ'

Teknolojiyi hayal eden, tasarlayan, üreten ve ihraç eden bir Türkiye’nin artık var olduğuna vurgu yapan Gülle, "Stratejik sektörlerimizdeki bu başarıyı, tüm sektörlerimize yaymalıyız. Bu anlamda, Türkiye İnovasyon Haftası’nı eğitimden sanata, bilimden sağlığa, ihracattan dijital ve sosyal medyaya, her alanda etkili, tüm sektörleri kapsayan bir organizasyon haline getirdik. İhracat inovasyonla, Türkiye ihracatla yükselecek. İnovatif Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz. Bugün katma değerli üretim, sürdürülebilirlik, markalaşma ve inovasyon alanlarında atacağımız her adım, ihracatla yükselen Türkiye’nin teminatı olacaktır” diye konuştu.

TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye İnovasyon Haftası’nın program içeriğiyle ilgili olarak da, "Bu yıl yine küresel anlamda inovasyon ve dijital dönüşüm sürecinin devleri, Instagram’ın kurucu ortağı Mike Krieger, mucit, yazar ve fütürist Ray Kurzweil, Savunma Sanayi Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir, dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof Dr. Mehmet Öz, yerli aşı geliştirici bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli başta olmak üzere, keynote konuşmacılarımız arasında olacaklar. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç da keynote konuşmacılarımız olarak görüşlerini bizlerle paylaşacaklar. Ayrıca NASA’da çalışan 4 Türk’ten biri olan Dr. Umut Yıldız, bizlere derin uzay iletişimi, yıldız oluşumu gibi konuları anlatacak" bilgilerini paylaştı.

Etkinlikte düzenlenecek paneller şu şekilde sıralandı;

1- Dijitalde İnovasyon

2- Sağlıkta İnovasyon

3- Eğitimde İnovasyon

4- İhracatta İnovasyon

5- Hizmet İhracatında İnovasyon

6- Sosyal Medya ve Sosyal Yaşamda İnovasyon

7- Sporda İnovasyon

8- Yeni Nesil Milli Ekonomi ve İnovasyon

9- Medyada İnovasyon

10- Estetikte İnovasyon