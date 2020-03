AA

Türkiye, Irak'ta değişen dengelerle uyum içinde, ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor - BAĞDAT



- Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız:- "Irak'ta yaşananlar ülke açısından çok özel bir döneme işaret ediyor. 2003 sonrası siyasetin parametreleri vardı. O parametrelerin yerlerinden oynadığı, sorgulandığı ve çok da kestirilemeyen bir süreç"- "Irak ile siyasi olarak, terörle mücadele başta olmak üzere farklı boyutlarıyla da hedeflediğimiz ve daha ideale ulaştırmak istediğimiz bir ilişki ağımız var. Bir yandan da bunu rayında tutma çabası içerisindeyiz. Siyaset ve siyasi parametrelerin değiştiği ortamı da yakalamaya özen gösteriyoruz"- "Enerji alanındaki ilişkiler, Irak petrolünün alınması boyutuyla gelecek vadediyor. Bu trendin devam edeceğine ve Irak petrolüne daha fazla ihtiyacımızın olacağına inanıyoruz. Bu her iki tarafın da kazanabileceği bir ortam" Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak siyasetinde 2003 yılından sonra kurulan siyasi dengelerin değiştiğini, Türkiye'nin bu duruma uyum sağlayarak ikili ilişkileri, özellikle güvenlik ve ekonomi-enerji alanlarında geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği, başkentin merkezi, yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye taşındı. 15 bin metrekarenin üzerinde kapalı alana sahip binanın yapımına 2016'da başlanmıştı.Burası, kampüs ölçeğinde çalışmalar yapıldığı için, Türkiye’nin özel temsilciliklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Kampüs, aynı zamanda Büyükelçi ve tüm personelin yaşam alanını oluşturuyor.Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin yeni Bağdat Büyükelçiliği yerleşkesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Yıldız, yerleşkeyle ilgili, "Burası işletilmesi ve günlük cari işleri boyutuyla ayrı operasyon gerektiren temsilcilik." diye konuştu.Bağdat’ın Veziriye bölgesiyle özdeşleşen eski Büyükelçilik binasından kopuşun kolay olmadığını anlatan Yıldız, Türkiye’nin Irak’taki diplomatik çalışmalarının burada da hızla devam ettirileceğini ifade etti.Yıldız, eski binadaki çalışmaları sırasında başlattığı ve siyasetin soğuk yüzünü kırarak dikkati çektiği "sokak diplomasisine" bu yerleşkede de zaman ayıracağını söyledi."Veziriye’de bıraktığımız binada da halen bayrağımız dalgalanıyor." diyen Yıldız, şöyle devam etti:"Seleflerimizin, büyüklerimizin ve meslektaşlarımızın görev yaptığı bir yerden ayrıldık. Oranın, Türk diplomasisi açısından da Irak ile olan ilişkiler bakımından da ayrı yeri var. Fiziki olarak imkanları çok üst düzeyde bir yere taşındık. Yeşil Bölge, nispeten kapalı bir yer ama biz buraya gelirken de Veziriye’de olduğu gibi fark yaratmayı amaçladık. Amacımız Yeşil Bölge’nin dışındaki halkı, Türk Büyükelçiliğini ziyaretleri vesilesiyle buraya çekebilmek."- Yeşil Bölge'deki durumYıldız, Yeşil Bölge'nin, son dönemde ABD Büyükelçiliği’ne yönelik sık sık füzeli saldırıların gerçekleştiği yer olması dolayısıyla tedirginlik oluşturabileceği konusunu şöyle yorumladı:"Doğrudan Türkiye'ye yönelik olmasa da böyle bir tehdit var. Ancak gerekli güvenlik önlemlerimiz mevcut. Ama biz Yeşil Bölge’ye girişi bu boyutundan tamamen soyutlayıp, 'Burada da insanlara nasıl erişebiliriz?' düşüncesiyle hareket etmeye devam edeceğiz. Koronavirüs salgını bizi engellemezse önümüzdeki dönemde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması gibi toplu etkinliklere yer vereceğiz."- Irak siyasetiIrak’taki sokak gösterileri nedeniyle hükümetin istifa etmesi sonrasında yeni bir yönetimin seçilememesinin beraberinde getirdiği siyasi krizi değerlendiren Yıldız, "Irak’ta yaşananlar ülke açısından çok özel bir döneme işaret ediyor. 2003 sonrası siyasetin parametreleri vardı. O parametrelerin yerlerinden oynadığı, sorgulandığı ve çok da kestirilemeyen bir süreç." tespitini yaptı."Irak’taki durum ciddi bir darboğazda. İstifa etmiş bir hükümet var ve onun yerine yönetimin belirlenemediği bir dönemdeyiz." diyen Yıldız, halkın erken seçim istediğini ifade ederek, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:"Erken seçim, en yakın çözüm gibi görünüyor ama Irak’ta normal zamanında yapılması gereken işler genelde uzun zamana yayılabiliyor. Müteakip hükümete geçici hükümet gözüyle bakılacak. Ama bu hükümet ülkeyi halkın talep ettiği erken seçime ne zaman götürür? Bu ayrı bir soru işareti. 2021’in başından itibaren öngörülebilir bir siyasi atmosferi beklemek lazım."- İkili ilişkilerYıldız, Türkiye ve Irak ekonomik ilişkilerinin sürdürülebilmesi için yoğun bir ağın mevcut olduğunu ifade ederek, "Siyasi olarak, terörle mücadele başta olmak üzere farklı boyutlarıyla da hedeflediğimiz ve daha ideale ulaştırmak istediğimiz bir ilişki ağımız var. Bir yandan da bunu rayında tutma çabası içerisindeyiz. Siyaset ve siyasi parametrelerin değiştiği ortamı da yakalamaya özen gösteriyoruz." diye konuştuBüyükelçi Yıldız, Türkiye ve Irak arasında uzun geçmişi olan ihracat ilişkisinin olduğuna dikkati çekerek, bunu Irak’ta yatırım alanına kaydırmak istediklerini aktardı.İki ülke arasındaki enerji ilişkilerine de değinen Yıldız, "Enerji alanındaki ilişkiler, Irak petrolünün alınması boyutuyla gelecek vadediyor. Bu trendin devam edeceği ve Irak petrolüne daha fazla ihtiyacımızın olacağına inanıyoruz. Bu her iki tarafın da kazanabileceği bir ortam. Ama bu yılın kaderi virüsle açıldı. Bu ticareti de etkileyecek." şeklinde konuştu.Irak ile güvenlik alanındaki ilişkilerin başında terör örgütleri PKK ve DEAŞ’la mücadelenin geldiğini dile getiren Yıldız, Türkiye’nin Irak’ın yeniden imarı konusuna destek sunacağını ve iki ülke arasındaki su meselesinin yakından takip edildiğini söyledi.Türkiye’nin Irak’ta girilen her ortamda dost ve komşu ülke olarak anıldığını kaydeden Yıldız, tüm temaslarının doğru algılandığını vurguladı.