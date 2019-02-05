İran'dan ham petrol ithalatına sert fren

Türkiye, İran’la petrol vanasını kapattı. Ekimde aylık ham petrol ihtiyacının dörtte birini karşıladığı İran’dan kasımda hiç alım yapmadı.ABD, İran’a yönelik 5 Kasım’da başlatacağını duyurduğu petrol ambargosunda, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelere 6 ay için muafiyet tanıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin Türkiye'nin İran'dan ithal ettiği petrole yüzde 25 oranında muafiyet getirdiğini, bunun da yılda yaklaşık 3 milyon ton petrole karşılık geldiğini açıklamıştı.Türkiye, kasım ayında İran’dan hiç petrol satın almadı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) raporuna göre, ekim ayında İran’dan 554 bin 480 ton ham petrol ithal edildi. Bu miktar, aylık 2 milyon tonluk ithalatın dörtte birinden fazlasına denk geliyor. Kasım ayında ise ithalat tümüyle durdu.Türkiye, İran’ın yarattığı açığın önemli bir bölümünü Kazakistan ve Nijerya’dan kapattı. EPDK’nın kasım ayı raporuna göre anılan ayda Kazakistan’dan 224 bin 505 ton, Nijerya’dan 119 bin 609 ton ham petrol ithal edildi. Kazakistan’dan ekimde yalnızca 84 bin 583 ton petrol satın alındı. Nijerya’dan ithalat söz konusu değildi.Kasımda, Rusya’dan 216 bin 495 ton, Irak’tan 321 bin 859 ton, Kuveyt’ten 182 bin ton, Suudi Arabistan’dan 60 bin ton, Azerbaycan’dan yaklaşık 15 bin ton ithalat yapıldı. Toplam aylık ithalat 1.2 milyon ton olarak kayıtlara geçti.