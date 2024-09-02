İş birliği &ccedil;er&ccedil;evesinde, 1 Eyl&uuml;l&rsquo;de ger&ccedil;ekleşen yarışların Monza ayağında Visa ve İş Bankası logoları Visa&rsquo;nın katkılarıyla Visa Cash App RB Formula One aracında ve s&uuml;r&uuml;c&uuml; tulumlarında yer aldı. İş Bankası, bir yarış aracı &uuml;zerinde logosu yer alan bir T&uuml;rk bankası oldu. UNUTULMAZ DENEYİMLERE İMZA ATMIŞ OLMAKTAN DOLAYI SON DERECE MUTLUYUZ Visa T&uuml;rkiye Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml; Samile M&uuml;min, &ldquo;Visa&rsquo;nın Visa Cash App RB Formula One isim haklarının ortak kullanımı i&ccedil;in İş Bankası&rsquo;yla temmuz ayında adım attığımız iş birliğini s&uuml;rd&uuml;rmekten b&uuml;y&uuml;k memnuniyet duyuyoruz. Visa olarak yaptığımız bu t&uuml;r iş birlikleri, iş ortaklarımızın marka değerinin g&uuml;&ccedil;lendirilmesine katkı sağlıyor. Monza&rsquo;da olağan&uuml;st&uuml; bir yarışa ve heyecan verici anlara tanıklık ettik. T&uuml;rkiye&rsquo;deki faaliyetlerimizin 40&rsquo;ıncı yılını kutladığımız yılda, İş Bankası i&ccedil;in unutulmaz deneyimlere imza atmış olmaktan dolayı son derece mutluyuz&rdquo; dedi. BU İŞ ORTAKLIĞI BİZE B&Uuml;Y&Uuml;K BİR HEYECAN YAŞATTI İş Bankası Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml; Hakan Aran ise &ldquo;İtalya&rsquo;da d&uuml;zenlenen yarış i&ccedil;in Visa ile imza attığımız bu iş ortaklığı bize b&uuml;y&uuml;k heyecan yaşattı. D&uuml;nya &ccedil;apında milyonlarca kişinin yakından izlediği b&ouml;yle bir organizasyonda ilk kez bir T&uuml;rk bankasının logosunu bir yarış aracının &uuml;zerinde g&ouml;rmenin mutluluğunu t&uuml;m paydaşlarımızla birlikte yaşadık. Bu iş birliği, Bankamızın 100. yılını geride bıraktığımız b&ouml;ylesi &ouml;zel yılda, bizler i&ccedil;in &ccedil;ok daha kıymetli. Hızın, yenilik&ccedil;iliğin ve ileri teknolojinin en &uuml;st d&uuml;zeyde temsil edildiği yarışta heyecanla izlediğimiz Visa Cash App RB Formula One takım pilotlarına sezonun devamında da başarılar diliyoruz&rdquo; diye konuştu.