Türkiye ile İskoçya arasında 2018 yılında, bir önceki yıla göre 121 bin daha fazla yolcu seyahat etti. Bu hatta uçan yolcu sayısı, 2017 yılındaki 248 binden, 2018 yılında 369 bin yolcuya yükseldi.

En çok uçak ve yolcu trafiği ise Glasgow ile Dalaman arasında yaşandı. İki nokta arasında karşılıklı olarak toplam 101 bin 390 yolcunun seyahat etmesi dikkat çekti.

İskoçya'dan Türkiye'ye olan ilgideki artış, arama motoru Google´un trend verilerine de yansıdı. Birleşik Krallık'ta "Holiday to Turkey 2019" (Türkiye´de tatil 2019) aramalarında birinci sırada çıkan ve büyük artış gösteren İskoçya oldu.

2018 yılı yolcu sayısı (geliş - gidiş)

Edinburgh - Antalya : 24 bin 494

Edinburgh - Bodrum : 18 bin 780

Edinburgh - Dalaman : 41 bin 213

Edinburgh - İstanbul : 85 bin 653

Glasgow - Antalya : 81 bin 873

Glasgow - Bodrum : 8 bin 762

Glasgow - Dalaman : 101 bin 390

Aberdeen - Dalaman : 7 bin 78

Toplam : 369 bin 243 yolcu