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Türkiye - İskoçya maçı yazar yorumları

A Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya'yı 2-1 yendi. Diyarbakır'ın ilk kez ev sahipliği yaptığı maçta galibiyeti Ozan Kabak ve Cengiz Ünder'in golleri getirdi. Spor yazarları, millierin İskoçya sınavını kaleme aldı

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  • "EURO 2024 hayali ve gerçeği..." A Milli Futbol Takımı Türkiye - İskoçya maçı yazar yorumları - Günün spor haberleri

    UĞUR MELEKE: ÜÇLÜ SAVUNMA TESTİNDE SINIFI GEÇTİK

    Dünya Kupası öncesi oluşan iki maçlık bu özel pencerede rakip seçimlerimiz bence iyi: FIFA sıralamasında hemen üstümüzde yer alan İskoçya ve Çekya, bizim için kesinlikle ölçü sayılacak rakipler. Dünkü rakibimiz Dünya 40’ıncısı İskoçya’nın kadro kalitesi aşağı yukarı bizim seviyemizde. Aynen bizim gibi Euro 2020’de grupları, Dünya Kupası elemelerinde de play-offları geçemediler.
  • "EURO 2024 hayali ve gerçeği..." A Milli Futbol Takımı Türkiye - İskoçya maçı yazar yorumları - Günün spor haberleri

    Dün Diyarbakır’da sahaya çıkan iki takım da benzer formasyonla, 3-4-3 ile mücadele ettiler. Üçlü savunma deyince akla maalesef talihsiz Portekiz play-off’umuz geliyor: Kuntz’un öncesinde tek bir dakika dahi üçlüyü denemeden yılın en kritik maçına farklı formasyonla çıkması, sol kanat bekte Berkan’ı kullanması o gün için çok kötü kararlardı. 
  • "EURO 2024 hayali ve gerçeği..." A Milli Futbol Takımı Türkiye - İskoçya maçı yazar yorumları - Günün spor haberleri

    İlk bir saatte gayet hareketliydik, duran toplarda Hakan-Ozan bağlantısı, hızlı çıkışlarda Cenk ve Cengiz’le fark yarattık. İki de güzel gol bulduk. Ancak bir Stefan Kuntz dönemi klasiği olarak dakikalar geçtikçe milli takım dağınıklaştı, hatlar koptu, futbolcular bağımsız ve bağlantısız bir görüntü sergilemeye başladı. (HÜRRİYET)
  • "EURO 2024 hayali ve gerçeği..." A Milli Futbol Takımı Türkiye - İskoçya maçı yazar yorumları - Günün spor haberleri

    GÜRCAN BİLGİÇ: ŞIMARIKLIĞI ÜZERLERİNDEN ATMIŞLAR!

    Dünya Kupası'na "uzaktan" bakan iki milli takımın, maçı beklenen ciddiyetin üstünde oynadığını gördük. Arkadaşları tatil fotoğrafları ile haber gönderirken, bu konsantrasyonu göstermeleri önemliydi. Kuntz bildiğimiz gibi… Dörtlü devam ederken, üçlüye döndü. Bu kurgu içinde top bizde kaldı ama bek hücumları bir türlü sahne almadı. Zeki'yi oynatmak tamam da Fenerbahçe'de "müthiş ikili" haline gelen İrfan ile Ferdi'yi ayrı kanatlara göndermek Kuntz'un ezberi…
  • "EURO 2024 hayali ve gerçeği..." A Milli Futbol Takımı Türkiye - İskoçya maçı yazar yorumları - Günün spor haberleri

    Sevindirici olan millilerimizin hiç heyecan yapmadan, panik üretmeden aynı ciddiyet ile taktik disiplini korumaları. Son iki grup maçının "utandıran" şımarıklığını atmışlar üstlerinden, hazırlık maçında bildiğimiz karakterlerine geri dönmüşler. Hakan, İrfan Can ve Cengiz üçlüsüne sahip olmak, her takımın hayali. (SABAH)
  • "EURO 2024 hayali ve gerçeği..." A Milli Futbol Takımı Türkiye - İskoçya maçı yazar yorumları - Günün spor haberleri

    CEMAL ERSEN: TEK DEVRELİK OYUN

    Soru şu; günlük başarılarla övünmeyi alışkanlık haline getirmiş bir takım mı izleyeceğiz, yoksa uzun vadeli yatırımlar mı? İlk yarıda hem savunma hem hücum anlamında kontrolü elimizde tuttuk. İlk andan itibaren Hakan Çalhanoğlu ile üç yoklamamız oldu, kaleciyi geçemedik. 18. dakikada bir duran top organizasyonunda Ozan Kabak’ın kafa vuruşunda top direği buldu. Aynı Ozan bu kez 40. dakikada öyle güzel yükseldi ki İskoçya kalecisi topu sadece kalesinde gördü.
  • "EURO 2024 hayali ve gerçeği..." A Milli Futbol Takımı Türkiye - İskoçya maçı yazar yorumları - Günün spor haberleri

    Henüz takım olamadık. Bir oyun kurgumuz ve planımız yok. Kazandık diye sevinelim mi, yoksa tek devrelik oyunla övünelim mi? Galiba bir fırın ekmeğe ihtiyacımız var.Kuntz ve öğrencileri sınıfı geçti mi? Hayır, günü kurtardı ve daha ciddi sınavlar öncesi yine kafa karışıklığı yarattı. (MİLLİYET)
  • "EURO 2024 hayali ve gerçeği..." A Milli Futbol Takımı Türkiye - İskoçya maçı yazar yorumları - Günün spor haberleri

    İBRAHİM YILDIZ: ÜÇLÜ SAVUNMA BAŞARILI OLDU

    Dünya Kupası’na katılamayan takımlardan biri olan Milliler tarihte ikinci kez karşılaştığımız İskoçya’yı bir kez daha yenmeyi başardılar. Kuntz elindeki oyuncuları görmek istiyordu doğal olarak. 3’lü savunma ile oynattı. Başarılı da oldu.
  • "EURO 2024 hayali ve gerçeği..." A Milli Futbol Takımı Türkiye - İskoçya maçı yazar yorumları - Günün spor haberleri

    Cengiz’in attığı golün bir benzerini de İskoç takımından izledik. Hazırlık karşılaşması olmasına rağmen heyecanı yüksek, tempolu bir maç oynandı. 60 dakika rakipten çok daha üstündük. Yediğimiz gol dışında pozisyon vermedik. Kadro da yeni isimler vardı. Kuntz hoca, genç oyuncularla yeni bir sistem deniyor. Alınan sonuç, başarılı oyunun sonucuydu. (HABERTÜRK)
  • "EURO 2024 hayali ve gerçeği..." A Milli Futbol Takımı Türkiye - İskoçya maçı yazar yorumları - Günün spor haberleri

    FATİH DOĞAN: UMUT VERDİLER

    Galler provası için İskoçya ile maç almak da doğru bir planlama… Rakibin 11'inde Premier Lig'den 7 oyuncu vardı. İskoçya karşısında ciddi, verimli ve iyi bir hazırlık maçı oldu. Kuntz; Çağlar'ın soluna Cenk, sağına Ozan Kabak'ı koyarak 3-4-3'ü denedi. Oyunun hem liderliğini hem de savunma yükünü Hakan Çalhanoğlu'na vermesi dikkat çekti.
  • "EURO 2024 hayali ve gerçeği..." A Milli Futbol Takımı Türkiye - İskoçya maçı yazar yorumları - Günün spor haberleri

    Milli Takımımız'da Çağlar'ın geri üçlünün ortasındaki liderliğini, Cenk Özkaçar'ın soğukkanlılığını, Ozan Kabak'ın gol denemelerini beğendim. Hücumdaki hırslı ve baskılı oyunumuzu biraz daha organize yapabilsek gol sayısını artırabilirdik. McGinn'in golü üçlü oynamanın risklerini hatırlatsa da, ikinci yarı yorgunluk belirtileri, kondisyon seviyemize dikkat çekse de "umut vadeden" iyi bir hazırlık maçı çıkardık. (SABAH)
  • "EURO 2024 hayali ve gerçeği..." A Milli Futbol Takımı Türkiye - İskoçya maçı yazar yorumları - Günün spor haberleri

    İLKER YAĞCIOĞLU: ÖZGÜVEN İYİDİR

    İskoçya ile oynadığımız hazırlık maçı geleceğin milli takımını görmek açısından önemliydi. Taraftar desteği güzeldi. Artılarımız ve geliştirmemiz gereken yönlerimiz de var. Topa sahip olmak, rakibi kendi ceza sahamıza çok sokmamak, geçiş hücumlarını iyi yapmak, artılarımızdı. Ama yerleşik hücumu yapmakta ve kapanan takımları açmakta halen zorlanıyoruz.
  • "EURO 2024 hayali ve gerçeği..." A Milli Futbol Takımı Türkiye - İskoçya maçı yazar yorumları - Günün spor haberleri

    En etkili oyuncumuz Cengiz Ünder'di. Rakibi en çok zorlayan ve ceza sahasına en çok ayak basan oyuncu Cengiz oldu. Diğer kanattan da aynı etkinliği göstermemiz gerekiyor. Bir de artık Enes Ünal'ın İspanya'daki formuna ihtiyacımız var. Eksiklerimiz var. Sonuçta adı üstünde bir hazırlık maçıydı. (TAKVİM)
  • "EURO 2024 hayali ve gerçeği..." A Milli Futbol Takımı Türkiye - İskoçya maçı yazar yorumları - Günün spor haberleri

    BİLAL MEŞE: KUNTZ'UN HAYALİ VE EURO 2024 GERÇEĞİ

    Süper Lig’e Dünya Kupası için ara verdik, yaklaşık bir ay Katar’daki maçlara odaklanacağız, gözümüzün pası silinecek, futbola doyacağız. Kuşkusuz, Katar’daki şampiyonada yeni yıldız adaylarına da tanıklık edeceğiz. Keşke o platformda biz de olabilseydik, olamadık, evimizde kaldık!Bu tip büyük turnuvalarda maalesef devamlılık sağlayamadık, ‘bir varız bir yokuz’ misali! 

     
  • "EURO 2024 hayali ve gerçeği..." A Milli Futbol Takımı Türkiye - İskoçya maçı yazar yorumları - Günün spor haberleri

    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, “Milli Takım ile EURO 2024’e gitmek benim hayalim” diyor, der adı üstünde hayal!Herkes hayal kurabilir, hangimizin yok ki!Ne var ki, “Lafla peynir gemisi yürümez” der büyüklerimiz, hayal kurmakla da 2024’e gidilmez! Demem o ki, o gidiş biletini alamadıktan sonra hayal kursan ne olur, kur kurabildiğin kadar! Bizler de Katar’ı hayal etmiştik, ama yokuz, gerçek bu hoca! (MİLLİYET)
  • "EURO 2024 hayali ve gerçeği..." A Milli Futbol Takımı Türkiye - İskoçya maçı yazar yorumları - Günün spor haberleri
  • "EURO 2024 hayali ve gerçeği..." A Milli Futbol Takımı Türkiye - İskoçya maçı yazar yorumları - Günün spor haberleri
  • "EURO 2024 hayali ve gerçeği..." A Milli Futbol Takımı Türkiye - İskoçya maçı yazar yorumları - Günün spor haberleri

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