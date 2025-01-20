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        Haberler Dünya Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı yarın yapılacak | Dış Haberler

        Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı yarın yapılacak

        Türkiye ve İsveç arasındaki güvenlik mekanizması toplantısı yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantı, iki ülke arasında terörizmle mücadelede iş birliğinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 20.01.2025 - 13:37 Güncelleme: 20.01.2025 - 13:37
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        Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplanıyor
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        18 Eylül'de yapılması planlanan Türkiye ve İsveç arasındaki Güvenlik Mekanizması toplantısı yarın Ankara'da yapılacak. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer katılacak.

        TERÖRLE MÜCADELE

        Güvenlik mekanizması toplantısı, iki ülke arasında terörizmle mücadelede iş birliğinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın toplantıda Türkiye'nin İsveç’ten PKK/PYD/YPG ve FETÖ’ye karşı atılmasını beklediği ilave adımları aktarması bekleniyor. Terör örgütlerinin finansman ve propaganda faaliyetlerini sonlandırmasının sağlanması da beklentiler arasında olacak.

        İSLAM KARŞITLIĞI VE IRKÇILIK AKIMLARIYLA MÜCADELE

        Fidan'ın Avrupa’da yükselen aşırı sağ, İslam karşıtlığı ve ırkçılık akımlarıyla etkili şekilde mücadele edilmesine yönelik mesaj vermesi de öngörülüyor. Savunma sanayii alanındaki kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yeni dönemde sonuç odaklı ve uzun vadeli iş birliği geliştirme hedefi de iletilecek.

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