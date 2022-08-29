2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, bu gece İtalya karşısında galibiyet peşinde. İlk maçında Çin'i 3-0 mağlup ederek harika bir başlangıç yapan millilerimiz, galibiyetlerine bir yenisini eklemek istiyor. İşte, şimdiden merakla beklenen Türkiye İtalya erkek voleybol maçı ile ilgili bilgiler...