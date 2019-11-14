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HaberlerFutbol

Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu mu?

Türkiye İzlanda maçı ne zaman? sorusu EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçı öncesi merakla araştırılıyor. Grupta son iki maç öncesi lider konumda bulunan Türkiye, İzlanda karşısında beraberlik dahi alsa gruptan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasına katılmayı garantileyecek. Peki Türkiye İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte A Milli Takım maçına dair detaylar...

Türkiye İzlanda maçı

Türkiye İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? soruları sporseverler tarafından merak ediliyor. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İstanbul'da karşılaşacağı İzlanda ile 13. randevuya çıkacak. Milliler, 11'i resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 12 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 2 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.

Yedisi İzlanda'da, 5'i Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 23 gole, Türkiye 11 golle yanıt verdi.İki takım arasında son olarak Haziran 2019'da Reykjavik'te oynanan maçı İzlanda 2-1 kazanmıştı. İşte Türkiye İzlanda maçına dair detaylar...

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye İzlanda maçı 14 Kasım Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'da gerçekleşecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Türkiye İzlanda maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

EURO 2020 H GRUBU PUAN DURUMU

A MİLLİ TAKIMDA KALECİ DEĞİŞİKLİĞİ

A Milli Takım'da kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır kadroya alındı

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım Perşembe günü İzlanda'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır aday kadroya dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Gökhan Akkan'ın, detaylı tetkik ve muayenelerinin ardından kulübü Çaykur Rizespor'da ayak bileğinden yaşadığı sakatlığın A Milli Takım'ın maçlarına kadar düzelmeyeceği anlaşıldığından aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Gökhan Akkan'ın yerine Fenerbahçeli file bekçisi Altay Bayındır'ın aday kadroya dahil edildiği kaydedildi.

SON DAKİKA GOLÜYLE EURO 2016'YA

İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014'te rakibine 3-0 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.

Milliler, 13 Ekim 2015'te, gruptaki son maçında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.

İKİ GALİBİYET DE TÜRKİYE'DE

A Milli Takım, İzlanda karşısında, Türkiye'de oynadığı 5 maçın 2'sini kazanırken, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İstanbul'da oynadığı 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0, 2015'te de Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise 1-0 mağlup etti.

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

Türkiye ile İzlanda A Milli Futbol Takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
24.09.1980İzmirDünya Kupası Elemeleri1-3
09.09.1981ReykjavikDünya Kupası Elemeleri0-2
12.10.1988İstanbulDünya Kupası Elemeleri1-1
20.09.1989ReykjavikDünya Kupası Elemeleri1-2
17.07.1991ReykjavikÖzel1-5
12.10.1994İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri5-0
11.10.1995ReykjavikAvrupa Şampiyonası Elemeleri0-0
09.09.2014ReykjavikAvrupa Şampiyonası Elemeleri0-3
13.10.2015KonyaAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-0
09.10.2016ReykjavikDünya Kupası Elemeleri0-2
06.10.2017EskişehirDünya Kupası Elemeleri0-3
11.06.2019ReykjavikAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-2

Not: Maç sonuçları, ilk takım Türkiye olarak yazılmıştır.

 

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