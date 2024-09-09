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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye - İzlanda resmi maç yemeği düzenlendi - Futbol Haberleri

        Türkiye - İzlanda resmi maç yemeği düzenlendi

        A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile 9 Eylül Pazartesi günü oynayacağı karşılaşma öncesinde İzmir'de resmi yemek organizasyonu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 21:15 Güncelleme: 09.09.2024 - 21:15
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        Türkiye-İzlanda maçı yemeği!
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        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'yla 9 Eylül Pazartesi günü karşılaşacağı maçın öncesinde İzmir'de resmi yemek organizasyonu gerçekleştirildi.

        Yemek organizasyonuna Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Millî Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz ile İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Thorvaldur Örlygsson katıldı. İki ülke federasyon başkanı, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka için birbirlerine başarılar diledi. Yemek karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi.

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