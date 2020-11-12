Türkiye İzmir için tek yürek - AYDIN

Belediye meclisinin İzmir'deki depremzedelere yardım gönderilmesi konusunda aldığı karar doğrultusunda 50 bin liralık ihtiyaç malzemesi temin edildi.Alınan gıda, giyecek ve hijyen malzemeleri bir kamyona yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.Belediye Başkan Vekili Aydın Bircan, gazetecilere, depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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