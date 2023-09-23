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        Haberler Spor Voleybol Türkiye Japonya voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Japonya maçı ne zaman, bugün mü ve hangi kanalda? - Voleybol Haberleri

        Türkiye Japonya voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda yoluna dolu dizgin devam ediyor. Grupta ilk 5 maçını da kazanan Filenin Sultanları, bu sefer de Japonya ile kozlarını paylaşacak. Her iki ekip de 15 puan ile grup liderliğinde bulunurken Filenin Sultanları Japonya'yı da devirip 6'da 6 yapmak istiyor. Bu noktada, "Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, Filenin Sultanları Japonya voleybol maçı hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 11:00 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:00
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        Haydi Türkiye! Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda 6. maçına Japonya karşısında çıkıyor. Her iki ekip de grup liderliğini elinde tutarken Filenin Sultanları Japonya'yı yenerek grupta 6'da 6 yaparak liderlik koltuğunda tek başına oturmak için parkeye çıkacak. Bu doğrultuda, "Türkiye Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunun yanıtı, bu zorlu geçmesi beklenen maç öncesinde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, Filenin Sultanları Japonya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak? İşte Türkiye Japonya voleybol maçı hakkında bilgiler...

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        FİLENİN SULTANLARI JAPONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu 6. maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek.

        Zorlu mücadele bugün saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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        FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

        23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya

        24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika

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        FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ SONUÇLARI

        15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko

        17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan

        19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru

        20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin

        22 Eylül: Türkiye 3-0 Brezilya

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        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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