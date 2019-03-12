Türkiye yeni 784 milyar dolarlık milli gelir (GSYİH) rakamı ile 826 milyar dolarlık Hollonda'nın altına indi. Artık Türkiye 17'inci değil dünyanın en büyük 18'inci ekonomisi konumuna geldi. Türkiye'nin 18'inci sırada bulunduğu dünyanın en büyük ekonomisi ise 19.4 trilyon dolar ile Amerika Berlişek Devletleri.

ABD'yi 12.2 trilyon dolar ile Çin ve onu da 4.8 trilyon dolar ile Japonya izliyor. Almanya döndüncü ve İngilrete ise 5'inci büyük ekonomiler. Türkiye'yi geride bırakan diğer ekonomiler ise Hindistan, Fransa, Brezilya, İtalya, Kanada, Rusya, Güney Kore, Avustralya, İspanya Meksika, Endonezya, ve Hollanda.

69'UNCU SIRAYA İNDİ

Kişi başı gelire bakıldığında ise önceki Türkiye 10 bin 531 dolar gelir ile 85'inciyken şimdi yani 2018 yıl sonu rakamları ile 9 bin 632 dolarlık yeni kişi başı gelire ulaştı.

Bu geliri ile Türkiye 2018'de Mairutus, Seyşeller, Brezilya ve Malezya'ya geçildi ve 69'uncu sıraya indi. Malezya'nın kişi başı milli geliri 9 bin 828 dolar. Türkiye'nin altındaki Brezilya'nın milli geliri ise 9 bin 310 dolar düzeyinde.

Milli gelir (milyon dolar) Nüfus(Milyon) ABD 19391 325.72 Çin 12238 1390.08 Japonya 4872 126.71 Almanya 3677 82.85 İngiltere 2622 66.19 Hindistan 2597 1283.6 Fransa 2583 67.19 Brezilya 2056 207.66 İtalya 1935 60.48 Kanada 1653 36.96 Rusya 1578 146.9 Güney Kore 1531 51.45 Avustralya 1323 24.7 İspanya 1311 46.66 Meksika 1150 123.52 Endonezya 1016 261.9 Holanda 826 17.12 Türkiye 784 82.0 Suudi Arabistan 684 33.41 İsciçre 679 8.48 Arjantin 638 44.05 Tayvan 579 23.57 İsveç 538 10.12 Polonya 525 37.98 Belçika 493 11.41 Venezuela 482 31.43 Tayland 455 66.19 Iran 440 82.1 Austurya 417 8.82 Norveç 399 5.3 Birleşik Arap Emirlikleri 383 9.4 Nijerya 376 190.89 İsrail 351 8.81 Güney Afrika 349 57.73 Hong Kong 341 7.48 İrlanda 334 4.84 Danimarka 325 5.78 Singapur 324 5.64 Malazya 315 32.05 Filipinler 314 104.9 Kolombiya 309 49.29 Pakistan 305 200.16 Şili 277 18.37 Finlandiya 252 5.51 Bangladeş 250 161.8 Mısır 235 96.2 Vietnam 224 95.5 Portekiz 218 10.29