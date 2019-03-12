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Kişi başı gelirde 4 sıra düştük

Türkiye yeni 784 milyar dolarlık milli gelir (GSYİH) rakamı ile 826 milyar dolarlık Hollanda'nın altına indi. Artık Türkiye 17'inci değil dünyanın en büyük 18'inci ekonomisi. Kişi başı gelire bakıldığında ise Türkiye 10 bin 531 dolar gelir ile 85'inciyken şimdi 9 bin 632 dolarlık yeni kişi başı geliri ile Mairutus, Seyşeller, Brezilya ve Malezya'ya geçildi ve 69'uncu sıraya indi. Malezya'nın kişi başı milli geliri 9 bin 828 dolar. Türkiye'nin altındaki Brezilya'nın milli geliri ise 9 bin 310 dolar düzeyinde. Rahim Ak'ın yazısı

Giriş: 11.03.2019 - 19:10 | Güncelleme:

Türkiye yeni 784 milyar dolarlık milli gelir (GSYİH) rakamı ile 826 milyar dolarlık Hollonda'nın altına indi. Artık Türkiye 17'inci değil dünyanın en büyük 18'inci ekonomisi konumuna geldi. Türkiye'nin 18'inci sırada bulunduğu dünyanın en büyük ekonomisi ise 19.4 trilyon dolar ile Amerika Berlişek Devletleri.

ABD'yi 12.2 trilyon dolar ile Çin ve onu da 4.8 trilyon dolar ile Japonya izliyor. Almanya döndüncü ve İngilrete ise 5'inci büyük ekonomiler. Türkiye'yi geride bırakan diğer ekonomiler ise Hindistan, Fransa, Brezilya, İtalya, Kanada, Rusya, Güney Kore, Avustralya, İspanya Meksika, Endonezya, ve Hollanda.   

69'UNCU SIRAYA İNDİ

Kişi başı gelire bakıldığında ise önceki Türkiye 10 bin 531 dolar gelir ile 85'inciyken şimdi yani 2018 yıl sonu rakamları ile 9 bin 632 dolarlık yeni kişi başı gelire ulaştı.

Bu geliri ile Türkiye 2018'de Mairutus, Seyşeller, Brezilya ve Malezya'ya geçildi ve 69'uncu sıraya indi. Malezya'nın kişi başı milli geliri 9 bin 828 dolar. Türkiye'nin altındaki Brezilya'nın milli geliri ise 9 bin 310 dolar düzeyinde.

 Milli gelir (milyon dolar)Nüfus(Milyon)

ABD

19391325.72

Çin

122381390.08

Japonya

4872126.71

Almanya

367782.85

İngiltere

262266.19

Hindistan

25971283.6

Fransa

258367.19

Brezilya

2056207.66

İtalya

193560.48

Kanada

165336.96

Rusya

1578146.9

Güney Kore

153151.45

Avustralya

132324.7

İspanya

131146.66

Meksika

1150123.52

Endonezya

1016261.9

Holanda

 

 826 17.12

Türkiye

 

 784 82.0

Suudi Arabistan

68433.41

İsciçre

6798.48

Arjantin

63844.05

Tayvan

57923.57

İsveç

53810.12

Polonya

52537.98

Belçika

49311.41

Venezuela

48231.43

Tayland

45566.19

Iran

44082.1

Austurya

4178.82

Norveç

3995.3

Birleşik Arap Emirlikleri

3839.4

Nijerya

376190.89

İsrail

3518.81

Güney Afrika

34957.73

Hong Kong

3417.48

İrlanda

3344.84

Danimarka

3255.78

Singapur

3245.64

Malazya

31532.05

Filipinler

314104.9

Kolombiya

30949.29

Pakistan

305200.16

Şili

27718.37

Finlandiya

2525.51

Bangladeş

250161.8

Mısır

23596.2

Vietnam

22495.5

Portekiz

21810.29

 

 

 

 Ülke Kişi başı gelir (dolar)

Monaco

150,000

Lihtenştayn

150,000

Lüksemburg

103,333

İsviçre

80,071

Makao

76,923

Norveç

75,283

İrlanda

69,008

İzlanda

68,571

Katar

63,636
 
Amerika Birleşik
Devletleri
 
59,533

Singapur

57,447
 
Danimarka
 
56,228

Avustralya

53,563
 
İsveç
 
53,162
 
Cayman Adaları
 
 
50,000

Hollanda

48,248
 
Avusturya
 
47,279

Finlandiya

45,735

Hong Kong

45,588

Kanada

44,724

Almanya

44,381

Belçika

43,208

Yeni Zelanda

42,562

Birleşik Arap Emirlikleri

40,745

İsrail

39,841

Birleşik Krallık

39,613

Japonya

38,450

Fransa

38,443

Euro Bölgesi

36,951

Yeni Kaledonya

35,714

İtalya

31,994

Bahamalar

31,579

Güney Kore

29,757

Kuveyt

29,268

Brunei

28,571

Porto Riko

28,150

İspanya

28,097

Malta

27,083

Güney Kıbrıs

25,581

Tayvan

24,565

Slovenya

23,671

Bahreyn

23,333

Portekiz

21,186

Suudi Arabistan

20,473

Çekya

20,358

Estonya

19,697

Yunanistan

18,622

Slovakya

17,647

Litvanya

16,726

Trinidad ve Tobago

16,058

Uruguay

16,046

Umman

15,733

Letonya

15,544

Venezuela

15,336

Panama

15,122

Şile

15,079

Arjantin

14,484

Macaristan

14,213

Polonya

13,823

Hırvatistan

13,382

Maldivler

11,628

Kosta Rika

11,515

Romanya

10,861

Rusya

10,742

Mauritius

10,317

Seyşeller

10,000

Brezilya

9,901

Malezya

9,828

Türkiye

9,632

Meksika

9,310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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