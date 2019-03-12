Türkiye yeni 784 milyar dolarlık milli gelir (GSYİH) rakamı ile 826 milyar dolarlık Hollonda'nın altına indi. Artık Türkiye 17'inci değil dünyanın en büyük 18'inci ekonomisi konumuna geldi. Türkiye'nin 18'inci sırada bulunduğu dünyanın en büyük ekonomisi ise 19.4 trilyon dolar ile Amerika Berlişek Devletleri.
ABD'yi 12.2 trilyon dolar ile Çin ve onu da 4.8 trilyon dolar ile Japonya izliyor. Almanya döndüncü ve İngilrete ise 5'inci büyük ekonomiler. Türkiye'yi geride bırakan diğer ekonomiler ise Hindistan, Fransa, Brezilya, İtalya, Kanada, Rusya, Güney Kore, Avustralya, İspanya Meksika, Endonezya, ve Hollanda.
69'UNCU SIRAYA İNDİ
Kişi başı gelire bakıldığında ise önceki Türkiye 10 bin 531 dolar gelir ile 85'inciyken şimdi yani 2018 yıl sonu rakamları ile 9 bin 632 dolarlık yeni kişi başı gelire ulaştı.
Bu geliri ile Türkiye 2018'de Mairutus, Seyşeller, Brezilya ve Malezya'ya geçildi ve 69'uncu sıraya indi. Malezya'nın kişi başı milli geliri 9 bin 828 dolar. Türkiye'nin altındaki Brezilya'nın milli geliri ise 9 bin 310 dolar düzeyinde.
|Milli gelir (milyon dolar)
|Nüfus(Milyon)
ABD
|19391
|325.72
Çin
|12238
|1390.08
Japonya
|4872
|126.71
Almanya
|3677
|82.85
İngiltere
|2622
|66.19
Hindistan
|2597
|1283.6
Fransa
|2583
|67.19
Brezilya
|2056
|207.66
İtalya
|1935
|60.48
Kanada
|1653
|36.96
Rusya
|1578
|146.9
Güney Kore
|1531
|51.45
Avustralya
|1323
|24.7
İspanya
|1311
|46.66
Meksika
|1150
|123.52
Endonezya
|1016
|261.9
Holanda
|826
|17.12
Türkiye
|784
|82.0
Suudi Arabistan
|684
|33.41
İsciçre
|679
|8.48
Arjantin
|638
|44.05
Tayvan
|579
|23.57
İsveç
|538
|10.12
Polonya
|525
|37.98
Belçika
|493
|11.41
Venezuela
|482
|31.43
Tayland
|455
|66.19
Iran
|440
|82.1
Austurya
|417
|8.82
Norveç
|399
|5.3
Birleşik Arap Emirlikleri
|383
|9.4
Nijerya
|376
|190.89
İsrail
|351
|8.81
Güney Afrika
|349
|57.73
Hong Kong
|341
|7.48
İrlanda
|334
|4.84
Danimarka
|325
|5.78
Singapur
|324
|5.64
Malazya
|315
|32.05
Filipinler
|314
|104.9
Kolombiya
|309
|49.29
Pakistan
|305
|200.16
Şili
|277
|18.37
Finlandiya
|252
|5.51
Bangladeş
|250
|161.8
Mısır
|235
|96.2
Vietnam
|224
|95.5
Portekiz
|218
|10.29
|Ülke
|Kişi başı gelir (dolar)
Monaco
|150,000
Lihtenştayn
|150,000
Lüksemburg
|103,333
İsviçre
|80,071
Makao
|76,923
Norveç
|75,283
İrlanda
|69,008
İzlanda
|68,571
Katar
|63,636
Amerika Birleşik
Devletleri
|59,533
Singapur
|57,447
Danimarka
|56,228
Avustralya
|53,563
İsveç
|53,162
Cayman Adaları
|50,000
Hollanda
|48,248
Avusturya
|47,279
Finlandiya
|45,735
Hong Kong
|45,588
Kanada
|44,724
Almanya
|44,381
Belçika
|43,208
Yeni Zelanda
|42,562
Birleşik Arap Emirlikleri
|40,745
İsrail
|39,841
Birleşik Krallık
|39,613
Japonya
|38,450
Fransa
|38,443
Euro Bölgesi
|36,951
Yeni Kaledonya
|35,714
İtalya
|31,994
Bahamalar
|31,579
Güney Kore
|29,757
Kuveyt
|29,268
Brunei
|28,571
Porto Riko
|28,150
İspanya
|28,097
Malta
|27,083
Güney Kıbrıs
|25,581
Tayvan
|24,565
Slovenya
|23,671
Bahreyn
|23,333
Portekiz
|21,186
Suudi Arabistan
|20,473
Çekya
|20,358
Estonya
|19,697
Yunanistan
|18,622
Slovakya
|17,647
Litvanya
|16,726
Trinidad ve Tobago
|16,058
Uruguay
|16,046
Umman
|15,733
Letonya
|15,544
Venezuela
|15,336
Panama
|15,122
Şile
|15,079
Arjantin
|14,484
Macaristan
|14,213
Polonya
|13,823
Hırvatistan
|13,382
Maldivler
|11,628
Kosta Rika
|11,515
Romanya
|10,861
Rusya
|10,742
Mauritius
|10,317
Seyşeller
|10,000
Brezilya
|9,901
Malezya
|9,828
Türkiye
|9,632
Meksika
|9,310
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.