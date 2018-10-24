Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan 7147 sayılı Kanun'a göre yürürlükten kaldırılan Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun ile Türkiye Kalkınma Bankası AŞ, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ unvanıyla kalkınma ve yatırım bankası olarak hiçbir hukuki muameleye tabi olmaksızın faaliyetine devam edecek. Banka; kanun ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kalkınma planı, programı ve stratejik planlar doğrultusunda kaynağı tahsis edilmek suretiyle görevlendirilebilecek, bu görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar ile görevlendirme kapsamında ihtiyaç duyulan kaynağın hangi kurum veya kuruluş bütçesinden karşılanacağı Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

İŞ KANUNU'NA TABİ OLMAYANLAR 2021'DEN SONRA ÇALIŞAMAYACAK



Banka personeli, İş Kanunu hükümlerine göre iş sözleşmesi ile istihdam edilecek. İş Kanunu'na tabi çalışanlarla banka arasında çıkan ihtilaflarda iş mahkemeleri görevli olacak. Personelin aylık ücret ve diğer mali hakları Banka Genel Kurulunca tespit edilecek. Genel Kurul bu yetkilerini Yönetim Kuruluna devredebilecek. Personel istihdamına ilişkin diğer hususlarda karar almaya Yönetim Kurulu yetkili olacak. Bankada 1 Ocak 2021'den itibaren İş Kanunu'na tabi olmayan personel çalışamayacak. Yeniden yapılanma sürecinde İş Kanunu'na tabi çalışmak istemeyen personel yürürlük tarihinden itibaren yapılacak ilk genel kurul tarihini takip eden 90 gün içinde bankaya bildirimde bulunacak. İş Kanunu'na tabi çalışmak istemeyen personelin bankada çalışmaya devam ettirildikleri sürece mevcut statüleri ve unvanlarına ilişkin sosyal ve özlük haklarıyla istihdamlarına devam edilecek. Bu kapsamdaki personel ile devlet memurları için uygulanan yıllık artış oranları emsal alınmak suretiyle sözleşme yapılacak.

Kanunun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.





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