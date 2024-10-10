Milli maç heyecanı! Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup 3. maçında Karadağ'ı ağırlıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadelede A Milli Futbol Takımı maçı tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Ay yıldızlılar Uluslar Ligi ilk maçına Galler ile deplasmanında oynadığı maçta 0-0 berabere kalırken, ikinci maçında ise İzlanda'yı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. 4 puanla grubunda zirvede bulunan milli takım Karadağ karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. İşte milli takım maç kadrosu...
Türkiye - Karadağ maçı için nefesler tutuldu. Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele veren Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubunda aldığı 1 galibiyet 1 beraberlik ile 1. sırada yer alıyor. Zorlu mücadele öncesinde Türkiye - Karadağ maçının tarihi, saati ve yayıncı kuruluşu taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Peki, Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak? İşte milli maç muhtemel 11'i...
TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA?
Türkiye Karadağ maçı 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.
MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak milli maç TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)
Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)
Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.
TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI MUHTEMEL İLK 11!
Uğurcan Çakır
Ferdi Kadıoğlu
Abdülkerim Bardakçı
Merih Demiral
Mert Müldür
Hakan Çalhanoğlu
Orkun
Kerem Aktürkoğlu
Yunus Akgün
Barış Alper Yılmaz
A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ
14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye