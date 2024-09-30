Türkiye Karadağ maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesi ilk maçında Galler ile 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Ay yıldızlılar grupta oynayacağı 3. maçında ise Karadağ ile karşı karşılaşacak. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar B Ligi milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Türkiye Karadağ maçı tarihi ve saati...