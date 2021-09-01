Futbol dünyasının gündeminde 2022 FİFA Dünya Kupası Elemeleri var. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da mücadele ettiği eleme maçlarının saatleri araştırılıyor. İşte Türkiye - Karadağ maçı ile ilgili merak edilenler...

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien tarafından yönetilecek olan Türkiye - Karadağ futbol maçı 1 Eylül Çarşamba günü yani bugün saat 21:45'de başlayacak.

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği karşılaşma Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

KARADAĞ İLE 3. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile tarihindeki üçüncü maçına çıkacak.

İki ekip ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.

Türkiye ile Karadağ arasında 27 Mart 2018'de deplasmanda oynanan karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. Ay-yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu'dan gelmişti.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Umut Meraş (Beşiktaş), Alpaslan Öztürk (Galataaray)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe).

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Brentford).