Türkiye Katar voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? FIVB Challenger Kupası final maçı - Voleybol Haberleri

Türkiye Katar voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? FIVB Challenger Kupası final maçı - Voleybol Haberleri

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2023 CEV Avrupa Altın Ligi'ni şampiyon tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Filenin Efeleri, bu kez FIVB Challenger Kupası'nda finale yükseldi ve Milletler Ligi'ne katılmak adın Katar'la karşılaşacak. Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak mücadelye ilişkin tüm ayrıntıları derledik...