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Türkiye Kupası, 10. kez sahibini İzmir'de bulacak

Bu sezon 59'uncusu Ziraat Bankası sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Kupası tarihinde İzmir, 10. kez final müsabakasına ev sahipliği yapacak

Türkiye Kupası, 10. kez sahibini İzmir'de bulacak

Geçen sezon hizmete giren Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi 15 Mayıs'taki maçta yenerek Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, bu kez aynı statta, Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 58 yılda 30 kez çift maç üzerinden oynandıktan sonra tek müsabaka üzerinden yapılmaya başlayan Türkiye Kupası'nda final heyecanı bugüne kadar 17 ilde yaşandı.

İstanbul'da 21 kez kupa sahibini buldu. İzmir'in 10. kez bu heyecana ev sahipliği yapacağı organizasyonda Ankara 5, Bursa 4, Eskişehir 3 Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ikişer, Adana, Bolu, Konya, Kocaeli, Mersin ve Samsun, Sivas ve Şanlıurfa da birer kez finale ev sahipliği yaptı.

BEŞİKTAŞ, İZMİR'DE 5 FİNAL MAÇI OYNADI

İzmir'de final heyecanı 3 kez Alsancak Stadı'nda 6 kez de Atatürk Stadı'nda yaşandı. İzmir'deki müsabakalarda 5 kez final oynayan Beşiktaş bunların 4'ünde kupayı kazandı.

1983-1984 sezonunda Trabzonspor'a finalde yenilen Beşiktaş, 1989-1990'da Trabzonspor'u, 2005-2006 ve 2008-2009 sezonlarında Fenerbahçe'yi ve 2006-2007'de Kayseri Erciyesspor'u yenerek kupaya uzandı.

İzmir'de oynanan final karşılaşmaları, kazananlar ve statları şöyle:

1966-1967: Altay-Göztepe: 2-2 (Kura ile Altay) (Alsancak)

1967-1968: Altay-Fenerbahçe: (0-2),(1-0) (Fenerbahçe) (Alsancak)

1969-1970: Göztepe-Eskişehirspor: (1-2),(3-1) (Göztepe) (Alsancak)

1983-1984: Trabzonspor-Beşiktaş: 2-0 (Trabzonspor) (Atatürk)

1989-1990: Beşiktaş-Trabzonspor: 2-0 (Beşiktaş) (Atatürk)

1990-1991: Galatasaray-Trabzonspor: 3-1 (Galatasaray) (Atatürk)

005-2006: Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-3 (Beşiktaş) (Atatürk)

2006-2007: Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş: 0-1 (Beşiktaş) (Atatürk)

2008-2009: Beşiktaş-Fenerbahçe: 4-2 (Beşiktaş) (Atatürk)

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