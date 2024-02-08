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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? ZTK çeyrek finale hangi takımlar yükseldi? - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? ZTK çeyrek finale yükselen takımlar

        Ziraat Türkiye Kupası heyecanı son 16 turu maçları ile devam ediyor. Son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından gözler, Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi tarihine çevrilecek. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek. İşte ZTK çeyrek finale yükselen takımlar ve kura çekiminin gerçekleşeceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 00:04 Güncelleme: 08.02.2024 - 00:04
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        Ziraat Türkiye Kupası'nda son turu karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak. Tek maç eleme usulüne göre gerçekleşen maçlar 6-7-8 Şubat tarihleri arasında tamamlanacak. Peki, "Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? ZTK çeyrek finale hangi takımlar yükseldi?" İşte ZTK çeyrek final kura çekimi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları, 8 Şubat Perşembe günü sona erecek. Son 16 turu karşılaşmalarının tamamlanmasıyla çeyrek finale adını yazdıracak 8 takım belli olacak.

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        TFF’den yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi 12 Şubat Pazartesi günü saat 14.00’te yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

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        ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

        Karagümrük

        Galatasaray

        Ankaragücü

        5

        Tümosan Konyaspor

        Rams Başakşehir

        Fenerbahçe

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