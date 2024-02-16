Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? ZTK çeyrek finali tek maç mı?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekiminin ardından netlik kazandı. Kura çekimine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir seri başı olarak katılırken, Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programını açıkladı. İşte Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman sorusunun yanıtı...
Türkiye Kupası heyecanı çeyrek final maçları ile devam ediyor. Bilindiği gibi son 16 turu maçları 6-7-8 Şubat tarihleri arasında oynanmıştı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakalarında maç programı TFF tarafından açıklandı. Peki, "Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? ZTK çeyrek final eşleşmeleri nasıl oldu?" İşte Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri ve maç programı...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI 2024 NE ZAMAN OYNANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi 12 Şubat tarihinte saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti. Kura çekimine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir seri başı olarak katıldı.
27 Şubat Salı:
20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
28 Şubat Çarşamba:
17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)
20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
29 Şubat Perşembe:
20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)
ZTK ÇEYREK VE YARI FİNALİ TEK MAÇ MI?
ZTK çeyrek final maçları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final müsabakaları ise 2 ayaklı eleme usulüne göre gerçekleştirilecek.