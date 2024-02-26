ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI 2024 NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi 12 Şubat tarihinte saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti. Kura çekimine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir seri başı olarak katıldı.