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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? ZTK çeyrek finali tek maç mı, rövanş olacak mı? İşte Ziraat Türkiye Kupası maç programı - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? ZTK çeyrek finali tek maç mı?

        Ziraat Türkiye Kupası heyecanı çeyrek final maçları ile başlıyor. Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşirken, eşleşmeler ve maç programı belli oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek finalinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri ve maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 21:11 Güncelleme: 27.02.2024 - 21:11
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        1

        Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final maç programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final karşılaşmalarında rakibini elemeyi başaran takımlar, adını yarı finale yazdıracak. Peki, "Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta?" İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının oynanacağı tarihler...

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        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI 2024 NE ZAMAN OYNANACAK?

        Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi 12 Şubat tarihinte saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti. Kura çekimine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir seri başı olarak katıldı.

        3

        27 Şubat Salı:

        20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

        4

        28 Şubat Çarşamba:

        17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

        20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

        5

        29 Şubat Perşembe:

        20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

        6

        ZTK ÇEYREK VE YARI FİNALİ TEK MAÇ MI?

        ZTK çeyrek final maçları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final müsabakaları ise 2 ayaklı eleme usulüne göre gerçekleştirilecek.

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        ZTK YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

        Trabzonspor-Başakşehir / Beşiktaş-Konyaspor

        Ankaragücü-Fenerbahçe / Galatasaray-Fatih Karagümrük

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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