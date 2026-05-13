Türkiye Kupası finali ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası maçı nerede oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda final için geri sayım başladı. Konyaspor'un finale yükselmesinin ardından gözler Gençlerbirliği-Trabzonspor yarı final maçına çevrildi. Yeşil-beyazlı ekip yarı finalde Beşiktaş'ı mağlup ederek adını finale yazdırırken, diğer finalist Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının ardından belli olacak. Peki, Türkiye Kupası finali ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası maçı nerede oynanacak? İşte ZTK Türkiye Kupası final tarihi...
TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası final maçı 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak.
ZTK FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?
TFF, Türkiye Kupası finalinin Antalya Stadı'nda oynanacağını duyurdu.
TFF konuya ilişkin yaptığı açıklamada;
"Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.