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Türkiye Kupası finalinin hakemi Ali Palabıyık

Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak 59. Ziraat Türkiye Kupası final maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Kupası finalinin hakemi Ali Palabıyık

Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak 59. Ziraat Türkiye Kupası final maçını Ali Palabıyık yönetecek. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 18 Mayıs 2021 Salı günü saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.

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