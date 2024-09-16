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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu eşleşmeleri belli oluyor - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu eşleşmeleri belli oluyor

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turunun kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 10:45 Güncelleme: 16.09.2024 - 10:45
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        Türkiye Kupası'nda kura heyecanı!
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        Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda kura heyecanı yarın başlıyor.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek ve saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

        Bölgesel Amatör Lig (BAL), TFF 3. Lig ve TFF 2. Lig ekiplerinin yer aldığı 2. eleme turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu turda 64 takım mücadele edecek ve 32 ekip, bir üst tura yükselecek.

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