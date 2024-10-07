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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

        Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 15:10 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:10
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        Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu!
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        Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. tur karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şöyle:

        Yarın:

        13.00 Kilis Belediyespor-Balıkesirspor: Efe Tanrıverdi

        15.00 Zonguldakspor-Kırıkkale Futbol: Hatem Yarar

        19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor: Volkan Okur

        9 Ekim Çarşamba:

        13.00 Adıyaman FK-Afyonspor: Doğukan Yıldırım

        13.00 23 Elazığ FK-Polatlı 1926: Cansu Tiryaki

        14.00 Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947: Demokrat Özgür Güneş

        14.00 Kolibri Ağrı 1970-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: Burak Akdağ

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        14.00 Muğlaspor-Sarıyer: Yusuf Adnan Kendirciler

        14.00 Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor: Erdem Demirtaş

        14.00 Bitlis Özgüzelderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: Giray Şaylan

        14.00 Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK: Ahmet Turan Timuroğlu

        14.00 Beykoz Anadoluspor-Tire 2021 FK: Mehmet Terece

        14.00 Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor: İbrahim Elmas

        14.00 Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor: Gürkan Özbalkanlı

        14.00 Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK: Necati Selçuk Şahin

        14.00 Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor: Burak Filik

        14.00 Nazillispor-Somaspor: Tolga Akbaba

        14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırklarelispor: Sinan Dereci

        14.00 Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: Yakup Özhan

        14.00 Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor: Levent Balcı

        14.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Mardin 1969: Şevket Teker

        14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Altınordu: Yücel Büyük

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        14.00 Bayburt Özel İdarespor-İzmir Çoruhlu FK: Serkan Eryılmaz

        14.00 Ergene Velimeşespor-Çankayaspor: Mazlum Doğan Bodur

        15.00 Altay-Karaman FK: Tarık Güldal

        19.00 Giresunspor-Viranşehir Belediyespor: Sabit Selvi

        10 Ekim Perşembe:

        13.00 Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor: Berkay Erdemir

        14.00 Türk Metal 1963-Pazarspor: Cihan Ölmez

        14.00 Kemerkent Bulvarspor-İnegölspor: Kaan Kara

        14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor: Aykut Sergin

        15.00 Uşakspor-Bursaspor: Armağan Çıbık

        19.00 Erciyes 38-Orduspor 1967: Berat Buğra Çelik

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