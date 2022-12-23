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Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükselen takımlar!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu

Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükselen takımlar!
HABERTURK.COM

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçları tamamlandı. Karşılaşmaların ardından son 16'ya adını yazdıran ekipler belli olurken seri başı olan ve olmayan takımlar da ortaya çıkmış oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura çekimi, 23 Aralık Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.30'da gerçekleşecek kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

İŞTE SON 16'YA YÜKSELEN TAKIMLAR

Seri başı takımlar

Alanyaspor
Antalyaspor
Beşiktaş
Fenerbahçe
Karagümrük
Konyaspor
Trabzonspor
Başakşehir

Seri başı olmayanlar

Ankaragücü
Galatasaray
Gaziantep
Karacabey
Kayserispor
Rizespor
Sivasspor
Ümraniyespor

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