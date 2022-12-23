Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükselen takımlar!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçları tamamlandı. Karşılaşmaların ardından son 16'ya adını yazdıran ekipler belli olurken seri başı olan ve olmayan takımlar da ortaya çıkmış oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura çekimi, 23 Aralık Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.30'da gerçekleşecek kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.