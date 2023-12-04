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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nın 4. turu yarın başlıyor - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nın 4. turu yarın başlıyor

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu, yarın oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 10:24 Güncelleme: 04.12.2023 - 10:24
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        Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı
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        Kupanın 4. eleme turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada 4. tur maçlarının programı şöyle:

        YARIN:

        13.00 Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor (Aktepe)

        13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor (Atatürk Olimpiyat)

        15.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor (Pendik)

        17.00 Bitexen Antalyaspor-Kepezspor (Corendon Airlines Park Antalya)

        19.00 Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor (Yeni 19 Mayıs)

        21.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)

        6 ARALIK ÇARŞAMBA

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        13.00 Teksüt Bandırmaspor-Somaspor (Bandırma 17 Eylül)

        13.00 Kasımpaşa-Kırşehir Futbol SK (Recep Tayyip Erdoğan)

        13.00 Bodrum FK-Menemen FK (Bodrum İlçe)

        13.00 Erzurumspor FK-Anagold 24 Erzincanspor (Erzurum Kazım Karabekir)

        14.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolu Atatürk)

        14.00 Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor (Ümraniye Şehir)

        14.00 Eyüpspor-Ankara Demirspor (Eyüp)

        14.00 Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Eryaman)

        14.00 Adanaspor-Esenler Erokspor (Yeni Adana)

        14.00 Göztepe-1461 Trabzon FK (Gürsel Aksel)

        14.00 Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor (Alsancak Mustafa Denizli)

        14.00 Sakaryaspor-Ankaraspor (Yeni Sakarya Atatürk)

        15.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

        17.00 Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor (Yeni Mersin)

        19.00 Mondihome Kayserispor-Vefa Group Vanspor (RHG Enertürk Enerji)

        21.00 Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK (Papara Park)

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        7 ARALIK PERŞEMBE

        13.00 Manisa FK-GMG Kastamonuspor (Mümin Özkasap)

        13.00 EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (BG Group 4 Eylül)

        15.00 Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor (Kalyon)

        17.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)

        19.00 Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928 (Çaykur Didi)

        21.00 RAMS Başakşehir-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Başakşehir Fatih Terim)

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