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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası son 16 turunda görev alacak hakemler açıklandı - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası son 16 turunda görev alacak hakemler açıklandı

        Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor. Yarın, Çarşamba ve Perşembe günlerinde oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 12:20 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:22
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        Kupa'da hakemler açıklandı!
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        Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın oynanacak 3 müsabakayla başlayacak. Karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de duyuruldu.

        Türkiye Kupası son 16 turundaki karşılaşmaları yönetecek hakemler ise şöyle;

        6 Şubat Salı

        Fatih Karagümrük - Samsunspor | Burak Pakkan

        MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor | Abdullah Buğra Taşkınsoy

        Galatasaray - Bandırmaspor | Muhammet Ali Metoğlu

        7 Şubat Çarşamba

        Sivasspor - Konyaspor | Atilla Karaoğlan

        Başakşehir - Hatayspor | Bahattin Şimşek

        Gaziantep - Fenerbahçe | Burak Şeker

        8 Şubat Perşembe

        Gençlerbirliği - Trabzonspor | Mert Güzenge

        Antalyaspor - Beşiktaş | Ümit Öztürk

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