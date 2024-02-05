Türkiye Kupası son 16 turunda görev alacak hakemler açıklandı
Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor. Yarın, Çarşamba ve Perşembe günlerinde oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın oynanacak 3 müsabakayla başlayacak. Karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de duyuruldu.
Türkiye Kupası son 16 turundaki karşılaşmaları yönetecek hakemler ise şöyle;
6 Şubat Salı
Fatih Karagümrük - Samsunspor | Burak Pakkan
MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor | Abdullah Buğra Taşkınsoy
Galatasaray - Bandırmaspor | Muhammet Ali Metoğlu
7 Şubat Çarşamba
Sivasspor - Konyaspor | Atilla Karaoğlan
Başakşehir - Hatayspor | Bahattin Şimşek
Gaziantep - Fenerbahçe | Burak Şeker
8 Şubat Perşembe
Gençlerbirliği - Trabzonspor | Mert Güzenge
Antalyaspor - Beşiktaş | Ümit Öztürk