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Türkiye-Letonya maçından notlar

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Aday kadroya dün dahil edilen üç oyuncu yedekler arasında yer aldı

Türkiye-Letonya maçından notlar

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, Norveç ile İspanya'da oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Şenol Güneş, Kaan Ayhan ve Umut Meraş'ın yerine Ozan Kabak ve Caner Erkin'e ilk 11'de şans verdi.

Şenol Güneş, Letonya karşılaşmasında kalede Uğurcan Çakır, savunmada Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'ini sahaya sürdü.

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakçı, Orkun Kökçü, Bünyamin Balcı, Enis Destan, Umut Meraş, Taylan Antalyalı, Enes Ünal, Deniz Türüç, Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk ise yedekler arasında yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral ve Zeki Çelik'ten sonra Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Emre Kılınç ve Dorukhan Toköz de aday kadrodan çıkarılan diğer isimler olmuştu.

Öte yandan A Milli Takım kadrosuna dün dahil edilen üç oyuncu yedekler arasında yer aldı.

A Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan, Şenol Güneş'ten forma şansı bekledi.

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