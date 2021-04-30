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HaberlerEnerjiTürkiye, LNG ithalatı artışında ilk üçte
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Türkiye, 2020'de LNG ithalatını en çok artıran üçüncü ülke oldu

Türkiye, geçen yıl küresel piyasalarda 2019'a kıyasla LNG ithalatını en çok artıran üçüncü ülke olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl bir önceki yıla göre 1,3 milyon ton daha fazla LNG ithal eden Türkiye'yi 2,6 milyon tonla Hindistan ve 7,2 milyon tonla Çin geçti.

Türkiye, LNG ithalatı artışında ilk üçte
AA

Türkiye, geçen yıl küresel piyasalarda 2019'a kıyasla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını en çok artıran üçüncü ülke oldu.

AA muhabirinin Uluslararası LNG İthalatçıları Birliğinin yayımladığı rapordan derlediği bilgilere göre, geçen yıl dünyada 43 ülke LNG ithal ederken, 20 ülke de LNG ihracatı yaptı.

Türkiye, geçen yıl küresel piyasalarda 2019'a kıyasla LNG ithalatını en çok artıran üçüncü ülke olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl bir önceki yıla göre 1,3 milyon ton daha fazla LNG ithal eden Türkiye'yi 2,6 milyon tonla Hindistan ve 7,2 milyon tonla Çin geçti.

Türkiye'yi 1,1 milyon ton artışla Tayvan, 700 bin ton artışla Güney Kore ve 600 bin tonla Tayland izledi.

LNG ithalatını en çok azaltan ülkeler ise Meksika ve Fransa oldu.

Türkiye, geçen yıl toplam 10,72 milyon ton LNG ithal etti.

Cezayir'den 3,96 milyon ton ve Nijerya'dan 1,32 milyon ton LNG ithal edildi. LNG alınan diğer ülkeler ise Ekvator Ginesi, Angola, Kamerun, Norveç, Mısır, ABD ile Trinidad ve Tobago olarak kayıtlara geçti.

Raporda özellikle Avrupa'da LNG ithalatında yaşanan düşüşe işaret edilerek, "En önemli yükselişi Türkiye kaydetti." ifadesine yer verildi.

Enerji kaynaklarını çeşitlendirmek isteyen Türkiye, yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanımına son yıllarda ağırlık verdi. Tedarikte sıkıntı yaşamamak ve doğal gaz arzında da kesinti olmaması için LNG kaynaklarını da çeşitlendiren ülke, boru gazının yanı sıra yüksek oranda LNG alımı yapıyor.

Türkiye’nin yıllık 5,9 milyon ton kapasiteli Marmara Ereğlisi (BOTAŞ) LNG Terminali ve yıllık 4,4 milyon ton kapasiteli Egegaz LNG (özel sektör) terminali olmak üzere karada kurulu iki adet LNG ithalat terminali bulunuyor. Ayrıca İzmir Aliağa'da özel sektöre ait bir adet FSRU (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi) aktif olarak kullanılıyor.

Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk FSRU Ertuğrul Gazi 22 Nisan'da Türkiye'ye ulaştı. Ertuğrul Gazi FSRU gemisinin Hatay Dörtyol'da görevlendirilmesi öngörülüyor.

Raporda, Aliağa'da bulunan LNG terminalinde küçük kapasiteli gemilerden alım yapılabilmesi için çalışmaların sürdüğüne işaret edilerek, 2021 sonunda bunların tamamlanacağı belirtildi.

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