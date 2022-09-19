İHA

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda 22 Eylül Perşembe günü oynanacak ve saat 21.45’te başlayacak karşılaşmada Lüksemburg ile mücadele edecek. Bu müsabakada Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler’in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matthias Jöllenbeck olacak.