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Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, hangi kanalda? Milli maç için heyecan dorukta!

Türkiye A Milli Takımı, Lüksemburg ile karşılaşacak. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda karşı karşıya gelinecek milli maç için detaylar merak ediliyor. Peki, milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Lüksemburg milli maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

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  • Türkiye-Lüksemburg Milli Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

    Milli maç için heyecan dorukta. Türkiye’nin Uluslar Ligi'nde bu haftaki ilk maç Lüksemburg ile gerçekleşecek. UEFA Uluslar Ligi'nde gösterdiği başarıyı devam ettirmek isteyen milli takım, hazırlıklara başladı. 4'te 4 yapan Milliler 5. maçtan da galip gelmek istiyor. Milli takımı sonuna kadar desteklemek için ekran başına kitlenecek olan futbolseverler "Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Lüksemburg milli maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar…
  • Türkiye-Lüksemburg Milli Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

    Milli takım için aday kadronun açıklanmasıyla birlikte birtakım tartışmalar gündeme geldi fakat takıma olan destek sonuna kadar sürecek. Millileri sahada desteklemek isteyenler için ise bilet satışları başladı. Milli maçın bilet fiyatları kale arkası tribünler için 50, doğu ve batı tribünler için ise 100 lira olarak belirlendi.
  • Türkiye-Lüksemburg Milli Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

    MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

    Türkiye Luksemburg maçı 22 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
  • Türkiye-Lüksemburg Milli Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

    TÜRKİYE-LÜKSEMBURG MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

    Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü sahasında Lüksemburg'u ağırlayacak.

    Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

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