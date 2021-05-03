Türkiye Maarif Vakfınca

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Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı 73 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye Maarif Vakfının TBMM tarafından çıkarılan özel bir kanunla 2016 yılında kurulduğunu hatırlatarak, "İnsanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmeti verir. Türkiye'nin eğitim alanında dünyaya açılan penceresidir. Ülkemizin kültür ve medeniyet birikimini dünya kültürleri ile buluşturmayı amaçlar. Nihai hedefi 'erdemli insan' yetiştirmektir." ifadelerini kullandı.

Akgün, vakfın tüm insanlığı kuşatıcı bir eğitim vizyonuyla hareket ettiğini belirterek, kalkınma için küresel ortaklığı gerçekleştirmeye çalıştıklarını, vakfın ilkelerinin Anadolu'nun kadim irfan geleneğini evrensel insanlık mirasıyla buluşturup 193 ülkenin çocuklarını, gençlerini, kendi potansiyel öğrencisi, eğitimcilerini de kendi potansiyel eğitimcisi olarak gördüklerini kaydetti.

2023'e doğru vakfın hedeflerine vurgu yapan Akgün, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye Maarif Vakfı olarak 2020-2023 hedefimiz yeni stratejik plan çerçevesinde, şu anda yürümekte olduğumuz faaliyetlerin kalite standartlarını 4 temelde yükseltmeyi amaçlıyoruz. Bunlar, kurum kültürü ve kalitesinin geliştirilmesi, finansal yeterliliğin sağlanması, insan kaynağının güçlendirilmesi ve eğitimde uluslararası bir marka haline getirilmesidir. Özetle son hedef fevkalade önemlidir ve belli ölçüde bu noktaya gelinmiştir. Yeryüzünde bize benzer faaliyet yürüten Alman, Fransız ve İngiliz kuruluşlarıyla karşılaştırıldığında yer yüzündeki eğitim networkü ve sayı bakımından ilk 5'te yer alan bir kurum haline geldiğimizi söylemeliyiz. Özelikle Afrika ve Asya kıtalarında çok güçlü eğitim kurumlarımız oluştu. Yine Balkanlar'da hemen hemen her ülkede okulumuz var. Şimdi Orta Asya Cumhuriyetlerine de açılıyoruz. Kırgızistan'da ilk okulumuzu açtık öğrenci kayıtlarına başladık. Azerbaycan'da da bu sene okul açacağız."

Akgün'ün konuşmasının ardından 1. İstişare Toplantısı'nda görüşülen sorun ve öneriler ile ilgili Maarif Ajansı Sorumlusu Hamza Özdemir tarafından sunum gerçekleştirildi.

İstişare oturumunda ise üniversitelerin, Türkiye Maarif Vakfı ile yurt içinde ve yurt dışında geliştirdiği iş birliği faaliyetleriyle ilgili görüş ve öneriler dile getirildi.

Programın son kısmında birlikte daha etkin çalışma yürütmek anlamında katılımcı kurumlar fikir ve önerilerini sundu.