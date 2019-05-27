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Türkiye Macaristan'dan yarım milyon turist hedefliyor

AA

Turizmin başkenti Antalya'da turizm sektörü temsilcilerini bir araya getiren Macaristan ile Türkiye arasındaki 8. Turizm Karma Komisyon Toplantısı'nda Türkiye için 5 yıl içinde yarım milyon Macar turist hedefi konuldu

macar turist

Macaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesi turizm sektörüne de yansıyor. Antalya'nın ev sahipliğini yaptığı Macaristan ile Türkiye arasındaki 8. Turizm Karma Komisyon Toplantısı ile Macaristan Seyahat Acenteleri Birliğinin 45. Toplantısı, iki ülkenin turizm sektörü temsilcilerini bir araya getirdi.

Toplantılarda iki ülkenin turizm potansiyelleri değerlendirilerek, mevcut rakamların yeterli olmadığı, ülkeler arasındaki ziyaretçi sayısının daha da artırılması gerektiği yönünde bir bildiri yayımlandı.

YARIM MİLYON MACAR TURİST BEKLENTİSİ

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Macaristan'ın Türkiye için önemli kaynak pazarlardan birisi olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların son derece kuvvetli olduğuna işaret eden Ayık, iki ülke insanlarının da birbirlerine hiçbir şekilde ön yargısı bulunmadığını aktardı.

Macaristan'ın 10 milyonluk nüfusa sahip olduğunu anlatan Ayık, "Orta Avrupa'nın merkezinde olan bir ülke. Turizm konusunda son derece gelişmiş ülkelerden bir tanesi. Özellikle kaplıca ve terapi üzerine son derece önemli ülkelerden birisi. Dolayısıyla karşılıklı olarak önemli iş birlikleri içerisinde olabileceğimiz bir ülke." dedi.

Macaristan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında da en yüksek yaklaşık 170 bin rakamını gördüklerini ifade eden Ayık, "Macaristan'ı gelişmeye açık bir pazar olarak görüyoruz. Hedefimiz rakamı 2-3 yıl içinde 200-250 binlere, 5 yıl içinde de yarım milyona taşımak. Uçuş mesafesi olarak son derece yakın noktada." diye konuştu.

Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Romanya gibi ülkelerden gelen turist sayısının sevindirici derecede artış gösterdiğini belirten Ayık, Macaristan ile de yapılan ikili görüşmeler ve karşılıklı organizasyonlar neticesinde hedeflenen rakama ulaşılabileceğini bildirdi.

Türkiye'nin genel yapısı itibarıyla her bölgede her bütçeye uygun misafir ağırlayabilecek bir ülke olduğunun altını çizen Ayık, Macaristan'dan geliri yüksek turistlerin de ağırlanabileceğini belirtti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da Türkiye'nin 2023 turizm stratejisinde pazar çeşitliliğinin ana konular arasında yer aldığını söyledi.

Pazar çeşitliliğinin oluşturulması noktasında Macaristan'a da büyük önem verdiklerini aktaran Yağcı, "Türkiye'ye 150'den fazla ülkeden turist geliyor. Tüm pazarlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yoğunlaştığımız pazarlar arasında Macaristan da yer alıyor." diye konuştu.

"FARKLI ŞEHİRLERDE UÇAK SEFERLERİ KONMALI"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi M. Nezih Hacıalioğlu da Macaristan'ın Orta Avrupa'nın en büyük pazarlarından biri olduğunu vurguladı. Macaristan'dan gelen turist sayısının beklentinin altında olduğunu aktaran Hacıalioğlu, bu pazardan 200-250 bin civarında turist beklediklerini kaydetti.

Antalya'da gerçekleştirilen toplantının verimli geçtiğini belirten Hacıalioğlu, "Önümüzdeki tarihlerde Macar turist sayısında önemli ölçüde artış yaşayacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Tarifeli uçak seferlerinin sadece İstanbul ve Budapeşte arasında yapıldığını dile getiren Hacıalioğlu, seferlerin farklı şehirleri kapsadığı takdirde turist sayısının daha da artacağına işaret etti.

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