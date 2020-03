Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

AA

Dernek Başkanı Selahattin Aktaşoğlu, gaziler olarak her zaman devletin ve ordunun yanında olduklarını, tek ses ve tek yürek olunması gereken bu süreçte Ödemişli gaziler ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirtti.Aktaşoğlu, "Topluca Askerlik Şubesine müracaat edeceğiz. Bizler her an devletimizin yanında ve göreve hazır olarak beklemedeyiz. Gece ya da gündüz bize haber verildiği anda göreve çıkmayı bekliyoruz" dedi.Öte yandan gazilerin Askerlik Şubesine Türk bayraklarıyla yürüyüşü sırasında 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi İbrahim Özdemir’in esas duruşa geçerek asker selamı vermesi gazileri duygulandırdı.Dernek Başkanı Aktaşoğlu, servis aracından inerek Özdemir’i tebrik etti.- Şehitlere dua edildiSeferihisar'da da belediye meclis toplantısında İdlib'de Esed rejimi saldırıları sonucu şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi.Belediye Meclis Salonundaki oturumda konuşan Belediye Başkanvekili Rahmi Çınar, güvenlik güçlerinin önemli bir mücadele içerisinde olduğunu belirterek, "Kahraman ordumuz yurt içinde ve yurt dışında ciddi bir mücadele içerisinde, Rabbim güçlerini ve kuvvetlerini artırsın. Bu mücadele kolay bir mücadele değil. Bu mücadele dünyanın belli başlı devletlerine karşı verilen bir mücadele. Güvenlik kuvvetlerimizin yanındayız ve destekçisiyiz." dedi.