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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - HATAY



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasından görüntüler- Kan bağışı kampanyasına katılan vatandaşların, asker, polis ve öğrencilerin görüntüleri- Yayladağı İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Sağlam'ın konuşması- Kur'an-ı Kerim okunması- Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur'un konuşması- Altınözü Belediyesi Başkanı Rıfat Sarı'nın konuşması

Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduHATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kaymakamlık ve Türk Kızılayı iş birliğinde Bahar Kalkanı Harekatı'nda Mehmetçiğin olası ihtiyacı için kan bağışı kampanyası düzenlendi.Hükümet konağı bahçesinde kurulan kan verme stantlarında vatandaşların yanı sıra asker, polis ve öğrenciler toplu şekilde kan bağında bulunduğu gözlendi.Kendisi de kan bağışında bulunan Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, vatandaşların yoğun ilgiden dolayı herkese teşekkür etti.Yayladağı İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Sağlam da Mehmetçiklerin mazlumların yanında olduğunu ifade ederek, kendilerinin de askerlerin yanında olacaklarını kaydetti.- Altınözü'nde Mehmetikçik için Kur'an-ı Kerim okunduAltınözü ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle program düzenlendi.15 Temmuz Milli İrade Parkı'ndaki etkinlikteki konuşmasında Mehmetçiğin zaferle döneceğinden emin olduklarını belirtti.Altınözü Belediyesi Başkanı Rıfat Sarı da, vatan sevgisi için bir araya geldiklerini ifade etti.Konuşmaların arından Kur'anı-ı Kerim okundu, Mehmetçik için dualar edildi.