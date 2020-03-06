Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - IĞDIR

AA

Iğdır'da vatandaşlar, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca düzenlenen saldırıda şehit olan askerleri anmak için yürüyüş yaptı.Kentin farklı noktalarından yürüyerek Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bir araya gelen 5 bin kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla rejim unsurlarına tepki gösterdi.Milli İrade Platformu'nun düzenlediği programa katılan kalabalık, "Yıkılsın İdlib, Kahrolsun Esad" sloganları atıp Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açtı.Programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Veli Beder, İl Müftüsü Mustafa Tekin ve vatandaşlar katıldı.