Türkiye Milli Paralimpik Komitesi 20. yıl için gala gecesi düzenliyor - Diğer Haberleri

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi 20. yıl için gala gecesi düzenliyor - Diğer Haberleri

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi 20. yıl için gala gecesi düzenliyor Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMKP), 20. yıl için uluslararası bir gala gecesi düzenliyor

TMKP Başkanı Murat Aksu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan organizasyon yarın 19.00'da başlayacak. Galaya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Paralimpik Komitesi (EPC) Başkanı Raymon BLondel ve birçok ülkenin ulusal paralimpik komite başkanları ve temsilcileri katılacak.

Karşılama ve koktley ile başlayacak olan organizasyon açılış konuşmaları, 'Yavuz Kocaömer' belgeseli gösterimi ve TMKP 20. Yıl Özel Ödülleri'nin ardından gala yemeği ile devam edecek. Etkinlik "Farklı Bedenlerle Dans" performası ile tamamlanacak.