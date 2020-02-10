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HaberlerGündem

Türkiye Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

terör saldırısı
AA

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'daki terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

30 kişi hayatını kaybetti
Terör örgütü Boko Haram, Borno eyaletine bağlı Konduga bölgesinde yük kamyonlarının geçiş için beklediği sırada saldırı düzenlemişti.

Saldırıda 30 kişi yaşamını yitirmiş ve çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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