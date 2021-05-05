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Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A, anma puluyla ölümsüzleşti

PTT AŞ, Kovid-19 salgını nedeniyle toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek amacıyla ilk gün zarfını, www.filateli.gov.tr adresinden satın alan müşterilere posta damgalı olarak gönderecek

Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A, anma puluyla ölümsüzleşti
AA

PTT AŞ tarafından Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A konulu anma bloku ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

AA muhabirinin, PTT AŞ'den edindiği bilgiye göre, ocak ayı başında başarıyla uzaya fırlatılan ve 3 Mayıs itibarıyla 31 derece doğu yörüngesine ulaşan "Türksat 5A" haberleşme uydusunu konu alan anma bloku ile ilk gün zarfı bastırıldı.

Tanesi 3 lira bedelli 2 değerli puldan oluşan anma bloku ile söz konusu pula ait 8,50 lira bedelli ilk gün zarfı satışa sunuldu.

Türkiye'nin 5'inci nesil uydusuna ilişkin anma pulu ve ilk gün zarfı, PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında abone sayısı kadar satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte PTT Pul Müzesi'nde "Türksat 5A 05.05.2021 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini buralara gelmeden yapabilmelerini sağlamak için satışa sunulan ilk gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere de kolaylık tanınıyor. Bu kapsamda, talep halinde ürün "www.filateli.gov.tr" adresinden tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içinde satın alınırsa posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme Prosedürü'ne uygun olması halinde) posta damgası tatbik talepleri, 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanabilecek.

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